Eccellenza girone A, anticipi della nona giornata: il Cus perde in casa, vittoria per Castellammare

Negli anticipi del sabato della nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A, arrivano due sconfitte per il Cus e Marineo. Le formazioni sono state sconfitte rispettivamente dalla Nissa e da Castellammare.

Al "Centro Universitario Sportivo" di Palermo i padroni di casa vengono battuti dalla Nissa, al termine di una partita abbastanza gradevole. Biancoscudati avanti per tre reti a uno al termine della prima frazione di gara, Cus in netta difficoltà. Eppure l’Inizio era stato tutto di marca palermitana con i padroni di casa che sbloccano subito la gara con la rete di Fofana. Importante reazione della Nissa che riprende il match con il gol di Sammartino, al primo centro stagionale. Quindi gli ospiti ribaltano il risultato grazie alla rete di Azzara. Sul finire della prima frazione di gioco arriva anche il terzo gol della Nissa, grazie ad Ortiz, bravo a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quarta rete tra campionato e Coppa Italia per il bomber argentino.

Nella ripresa, i biancoscudati gestiscono il risultato e chiudono la gara con ben sei juniores in campo. Il Cus non riesce a trovare gli spazi giusti per cercare di riaprire il match.

Nell’altro anticipo di giornata il Castellammare batte 2-1 in casa Marineo. Una doppietta di Terranova regala i tre punti alla formazione di casa. Con questa vittoria Castellammare sale a quota 10 in classifica, mentre Marineo resta a 6.