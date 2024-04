Eccellenza girone A, 27esima giornata: l'Athletic Club vince ancora, Castelbuono batte Misilmeri

Dopo la sosta di due settimane, riparte il campionato di Eccellenza: in scena la 27esima giornata. Nell'anticipo di ieri l'Aspra pareggia 2-2 contro il Geraci. Oggi l'Athletic Club Palermo vince fuori casa contro Fulgatore, secondo successo consecutivo per i nerorosa di Cipolla. Il Casteldaccia cade in casa contro lo Sciacca, Castelbuono batte Misilmeri. Nel dettaglio tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Aspra-Geraci 2-2 giocata ieri

Gonzalez apre le marcature a Bagheria, tap-in a porta vuota che determina l'1-0 per il Geraci. L'Aspra pareggia con Barbera, puntuale su cross di Messina. L'Aspra ottiene poco dopo calcio di rigore per fallo di mano, dal dischetto va Barbera col destro: la sua conclusione batte Barbagallo. Il 2-2 della formazione madonita arriva con una conclusione di Ferruzza che beffa il portiere dei padroni di casa.

Castellammare-Accademia Trapani 2-3 giocata ieri

Fulgatore-Athletic Club Palermo 1-2

Seconda vittoria consecutiva per l'Athletic Club Palermo. Tornati in campo dopo la pausa di Pasqua, i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno vinto 2-1 in casa del Fulgatore, nel match valido per la 27^ giornata del campionato di Eccellenza girone A. Una vittoria importante per l'Athletic al termine di una partita ben giocata, soprattutto nel primo tempo. Parte meglio la formazione di mister Cipolla che sblocca il risultato al 10° minuto con Caronia, bravo a raccogliere la respinta del portiere su un tiro di Manfrè. I nerorosa sfiorano il raddoppio prima dell'intervallo in due circostanze, ma il gol del raddoppio arriva solo al 77° minuto con un colpo di testa di Manfrè su cross dalla destra. Il Fulgatore, in crescita nel secondo tempo, accorcia le distanze nel recupero con Adamo, ma non basta per cambiare l'inerzia del match. L'Athletic sale così a quota 34 punti in classifica, a +5 sulla zona playout. I nerorosa torneranno in campo sabato al Favazza di Terrasini contro la Folgore Castelvetrano, penultimo impegno casalingo della stagione.

Marineo-Pro Favara 1-1

La Pro Favara di Gaetano Catalano torna dalla trasferta di Marineo con un punto in tasca: contro l’Oratorio San Ciro e San Giorgio finisce 1-1. Grande equilibrio in campo, entrambe le formazioni provano a pungere in attacco. La sbloccano i padroni di casa con Sene ma Vizzini pareggia prima della fine del primo tempo. Nella ripresa i gialloblù ci provano ma non riescono a trovare il gol vittoria.

Casteldaccia-Unitas Sciacca 1-2

Quinta vittoria consecutiva e quarta posizione in classifica. La pausa di Pasqua non frena il ritmo vincente della squadra di Galfano.

A Casteldaccia altra brillante prova e risultato finale di 2 a 1 con le reti di Concialdi allo scadere del primo tempo e di Cassaro a cinque minuti dalla fine. Squadra concentrata e determinata contro un avversario che è in piena lotta per la salvezza e che naturalmente non voleva concedere nulla. Il Casteldaccia si è portato subito in vantaggio al 3' con Monti, ma i neroverdi non si sono disuniti, giocando sempre con l'autorevolezza giusta per riportare il match dalla propria parte. Al 35' hanno però rischiato di subire il raddoppio quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla formazione palermitana. Il portiere Grotta è stato bravo a respingere il penalty ed a tenere vivo il match. Il pari al 45' di Concialdi su rigore concesso ai saccensi, è stato il meritato riconoscimento per il gioco espresso. Nella ripresa, dopo pochi minuti il Casteldaccia è rimasto in 10 per una espulsione ed i neroverdi si sono tuffati in avanti alla ricerca della vittoria. A realizzare la rete che vale tre punti con un colpo di testa è stato l'esperto difensore Cassaro al 39' del secondo tempo, proiettatosi in avanti in uno degli ultimi assalti alla porta della squadra locale.

Folgore Castelvetrano-Nissa 0-1

Una rete di Esposito al 56' consente alla Nissa di ottenere l'intera posta in palio a Castelvetrano. Destro vincente da dentro l'area dopo un bel controllo che non lascia scampo al portiere avversario.

Mazara-Mazara 46 1-0

Supergiovane Castelbuono-Don Carlo Misilmeri 1-0

Salvezza matematica per il Castelbuono, che batte in casa la Don Carlo Misilmeri. I ragazzi di mister Bognanni ottengono un successo prezioso, grazie alla rete di Torres Martinez.

La classifica

Nissa 74

Pro Favara 65

Mazara 46 48

Unitas Sciacca 43

Castellammare 42

Supergiovane Castelbuono 41

Don Carlo Misilmeri 35

Athletic Club Palermo 34

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 32

Folgore Castelvetrano 31

Geraci 29

Accademia Trapani 29

Casteldaccia 28

Fulgatore 21

Mazara 20

Aspra 19