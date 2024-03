Eccellenza girone A, 26esima giornata: l’Aspra cade a Favara, vince la Don Carlo Misilmeri

Preziosa vittoria, la seconda consecutiva, per il Casteldaccia: i granata battono, fuori casa, 2-0 l’Accademia Trapani. È una vittoria fondamentale, che avvicina alla zona salvezza la formazione palermitana. Non ci sono grosse sorprese nei risultati di giornata: la Nissa batte con un sonoro 7-1 Fulgatore, la Pro Favara vince 3-1 al Bruccoleri contro l’Aspra. Ecco, nel dettaglio, quanto accaduto e la classifica aggiornata.

Athletic Club Palermo-Castellammare 3-1 giocata ieri

Dopo due mesi l'Athletic Club Palermo ritrova la vittoria. La formazione nerorosa ha battuto 3-1 il Castellammare, interrompendo così una striscia di sette partite senza successi. Al Favazza di Terrasini la formazione di Gabriele Cipolla ha giocato un'ottima partita, reagendo anche alle difficoltà del finale del primo tempo - con il gol del momentaneo pari ospite - e dei primi 10 minuti del secondo. Il match parte bene per l'Athletic che in un primo tempo di studio e su ritmi bassi sblocca il risultato al 21esimo minuto con Pomba, bravo a sfruttare il lavoro spalle alla porta di Manfrè e battere Di Paola con un tiro dal limite. I nerorosa hanno la chance per il raddoppio con Manfrè (tiro dalla distanza respinto da Di Paola), ma prima dell'intervallo arriva il pari ospite con Taibi. Il numero 9 del Castellammare anticipa la difesa dell'Athletic sugli sviluppi di un calcio d'angolo, battendo Russo con un colpo di testa. Gli ospiti di mister Mione partono bene nel secondo tempo in cui si rendono pericolosi due volte con Calagna: prima un tiro da posizione defilata, poi un tiro a giro dal vertice destro. In entrambi i casi Russo è decisivo. Al 65esimo minuto, però, arriva l'episodio che decide la partita. Tarantino respinge sulla linea un tiro di Camara con la mano, per l'arbitro è rigore e rosso. Dal dischetto Manfrè non sbaglia. Con un uomo in più l'Athletic gestisce e chiude i conti poco prima del 90' con Caronia che fredda Di Paolo su assist di Camara. Finisce 3-1 per l'Athletic che vince per la prima volta in casa nel 2024: l'ultima vittoria, infatti, risaliva al 9 dicembre contro la Supergiovane Castelbuono. I nerorosa, ora a quota 31 punti in classifica nel girone A del campionato di Eccellenza, torneranno in campo domenica 7 aprile contro il Fulgatore.

Accademia Trapani-Casteldaccia 0-2

Megna e Sferruzza firmano il successo del Casteldaccia contro l'Accademia Trapani. Sono tre punti fondamentali per i granata, che raggiungono il Geraci a 28 e vedono la salvezza diretta.

Don Carlo Misilmeri-Folgore Castelvetrano 1-0

Una rete di Pavisich nei secondi finali del match consegna tre punti alla Don Carlo Misilmeri. Gara equilibrata, ma alla fine bravi i biancorossi a spostare l'inerzia del match dalla loro parte.

Geraci-Mazara 3-3

Match ricco di gol tra Geraci e Mazara, gara gradevole e divertente. Ospiti avanti col rigore perfetto di Risoleo dopo sette minuti. Raddoppio gialloblù al 23', grazie al gambiano Bojang. La prima frazione di gara si conclude sul 2-0 in favore degli ospiti. Al 65' il Geraci accorcia con Ferruzza, bella la conclusione angolata del calciatore che beffa il portiere. Al 70' il pari segnato da Guadagnoli, puntuale sotto porta a sfruttare il tiro cross di un compagno. Al 77' nuovo ribaltone: rigore per il Mazara, Francesco Risoleo fa doppietta dagli undici metri. Al 91' ecco il 3-3: sugli sviluppi di calcio d'angolo colpo di testa imperioso di Bruno Reguini e il Geraci la riprende così nuovamente.

Mazara 46-Supergiovane Castelbuono 4-1

Successo netto del Mazara 46 in casa contro il Castelbuono. Il gol di Giardina, la doppietta di Pace e la rete di Erbini consentono ai padroni di casa di calare il poker sulla formazione madonita. Torres Martinez a segno per gli ospiti.

Nissa-Fulgatore 7-1

Pro Favara-Aspra 3-1

La Pro Favara, in un match ancora a porte chiuse, batte 3-1 l'Aspra al Bruccoleri: reti di Ficarrotta, Lucarelli ed Erbini. Per i palermitani gol del momentaneo 2-1 firmato da Messina. Un successo convincente quello degli uomini di Gaetano Catalano: i gialloblù hanno espresso un buon calcio, caratterizzato da trame offensive interessanti che hanno messo in seria difficoltà la difesa dell'Aspra. Ficarrotta, direttamente da calcio d'angolo, apre le danze al secondo minuto. Lucarelli raddoppia poco prima della fine della prima frazione, le squadre rientrano negli spogliatoi sul parziale di 2-0 in favore dei padroni di casa. Ad avvio ripresa Messina accorcia le distanze per i palermitani, nei minuti successivi i padroni di casa cercano di gestire possesso palla e cronometro. Nel finale, all'82', Erbini firma la rete del 3-1 che chiude definitivamente i conti.

Unitas Sciacca-Marineo 3-0

Tre reti d'autore per la quarta vittoria consecutiva dell'Unitas Sciacca. I neroverdi hanno battuto 3-0 il Marineo, giocando una partita sempre all'attacco e deliziando il pubblico presente al Gurrera. Tre belle reti, ma potevano essere di piu, a sancire un ottimo momento di forma e l'inseguimento alla quarta posizione.Vantaggio al 20' con Niosi, che di testa sul primo palo gira in rete un cross di Graci. Raddoppio al 50' con una gran punizione di Iraci, che sorprende l'ottimo Senfin. Terza rete di Concialdi siglata a tempo scaduto, al 95', con un sinistro a giro molto preciso.

La classifica

Nissa 71

Pro Favara 64

Mazara 46 48

Castellammare 42

Unitas Sciacca 40

Supergiovane Castelbuono 38

Don Carlo Misilmeri 35

Folgore Castelvetrano 31

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 31

Athletic Club Palermo 31

Geraci 28

Casteldaccia 28

Accademia Trapani 26

Fulgatore 21

Aspra 18

Mazara 17