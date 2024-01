Eccellenza girone A, 18esima giornata: l’Athletic Club Palermo batte il Casteldaccia, pareggia il Geraci

La diciottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, va in archivio consegnando alla classifica alcune conferme: la marcia della Nissa prosegue in maniera inarrestabile, la Pro Favara di Catalano sembra l'unica formazione in grado di impensierire la capolista. Successo importante per l'Athletic Club Palermo, 2-1 nerorosa al Fiorilli di Casteldaccia. La giornata si era aperta ieri, con il pari casalingo dell'Aspra contro Fulgatore. Ecco nel dettaglio i risultati di giornata e la nuova classifica.

Aspra-Fulgatore 1-1 giocata sabato

Delmonego trova il gol su punizione dalla distanza al 20' e porta in vantaggio gli ospiti. L'Aspra trova il pari poco dopo, grazie ad un calcio di rigore: Raffaele Giglio dagli undici metri non sbaglia.

Accademia Trapani- Supergiovane Castelbuono 0-1:

Al comunale di Trapani il Castelbuono trova un importante successo: è la rete di Giulio Pardo a regalare, al 78', i tre punti ai palermitani. Bello il gol dell'attaccante, che scarta il portiere e da posizione defilata mette il pallone all'incrocio. La Supergiovane rimane in dieci uomini all'80', rosso diretto per Guarnieri: fallo di reazione punito dal direttore di gara. Mammana, però, difende alla grande i pali e permette ai suoi di portare a casa un bel successo.

Casteldaccia-Athletic Club Palermo 1-2

Dopo due pareggi arriva la prima vittoria nell'anno solare per l'Athletic Club Palermo. I nerorosa di Gabriele Cipolla hanno espugnato il Fiorilli di Casteldaccia, battendo per 2-1 i granata guidati da Marco Mineo. Una prestazione di cuore e grinta per l'Athletic che ha ribaltato il momentaneo vantaggio dei padroni di casa, a segno con Messina, grazie alla doppietta di Angelo Caronia. Prima un calcio di rigore trasformato al 42' per fallo di Prestigiacomo su Giuliano, poi la rete decisiva a 3 minuti dal 90esimo minuto su assist di Camara. L'Athletic Club Palermo centra così il settimo risultato utile consecutivo, salendo a quota 27 punti in classifica. I nerorosa torneranno in sabato 27 gennaio, ore 14.30, al Favazza di Terrasini contro l'Unitas Sciacca.

Geraci-Mazara 46 0-0

Marineo-Castellammare 0-1

La rete di Ganci consente al Castellammare di espugnare il comunale di Marineo. I padroni di casa ci hanno provato in diverse circostanze ma non hanno avuto fortuna in area di rigore avversaria.

Mazara-Folgore Castelvetrano 1-1

Pro Favara-Don Carlo Misilmeri 1-0

Un altro successo per gli uomini di Gaetano Catalano: i gialloblù battono al Bruccoleri la Don Carlo Misilmeri, 1-0 il risultato finale. Decide il match un gol di Noto nella ripresa: con questi tre punti i gialloblù mantengono inalterato il distacco dalla capolista Nissa, oggi vittoriosa al Gurrera di Sciacca. Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, i padroni di casa provano ad esprimere il loro consueto calcio ma i biancorossi si difendono bene. Nella ripresa, al 54', la Pro Favara colpisce: calcio di punizione dalla trequarti, zampata vincente di Noto che batte al volo il portiere avversario. I padroni di casa gestiscono il vantaggio, cercando anche il raddoppio: la mira sottoporta, però, è imprecisa. Nel finale, al 95', il Misilmeri prova il tutto per tutto mandando in attacco, su calcio piazzato, anche il portiere Alessio Zummo: il tentativo, però, non sortisce l'effetto sperato. I gialloblù, dunque, portano a casa una bella e convincente vittoria che alimenta i sogni di promozione: gli uomini di Catalano sperano in qualche passo falso futuro della capolista.

Unitas Sciacca-Nissa 0-1

La squadra di Angelo Galfano mette paura alla capolista Nissa ma alla fine deve cedere la posta in palio. Termina 0-1 il match giocato al Gurrera, 90 minuti di confronto intenso ed equilibrato, deciso da una rete di Neri al 55' che sottoporta batte Di Maggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La rete è stata contestata dai padroni di casa per un presunto fallo sul portiere da parte del difensore biancoscudato. I neroverdi hanno giocato con grande determinazione e concentrazione ma non hanno trovato il guizzo vincente sottoporta nonostante la continua pressione. Per la Nissa si tratta della vittoria numero 17 su 18 partite. Alla fine il pubblico del Gurrera ha apprezzato il notevole impegno degli uomini di Galfano, anche se non è servito a muovere la classifica.

La classifica

Nissa 52

Pro Favara 46

Supergiovane Castelbuono 31

Castellammare Calcio 29

Athletic Club Palermo 27

Unitas Sciacca 24

Geraci 23

Folgore Castelvetrano 20

Don Carlo Misilmeri 19

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 18

Casteldaccia 17

Accademia Trapani 16

Fulgatore 12

Aspra 10

Mazara 10