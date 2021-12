Eccellenza, il Monreale perde di misura il recupero contro l'Enna

Andati al Gaeta per completare i 38 minuti rimanenti della partita rinviata poche settimane fa, i biancazzurri perdono 1-0 in virtù del gol di De Luca, restando dunque a quota 9 punti in classifica nel girone A di Eccellenza