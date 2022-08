Rinforzo under per la Don Carlo Misilmeri: preso l'ex primavera del Palermo Samuele Caracappa

Continua la campagna acquisti della Don Carlo Misilmeri in vista del prossimo campionato di Eccellenza, nel quale il club si candida al ruolo di protagonista. La società biancorossa ha infatti ufficializzato un nuovo innesto: si tratta di Samuele Caracappa, proveniente dal Palermo Primavera.

Centrocampista classe 2003, Caracappa ha fatto parte della rosa allenata da Stefano Di Benedetto, giocando anche la finale playoff del campionato Primavera 3 poi persa contro il Padova. Per la Don Carlo Misilmeri si tratta dell'ottavo acquisto in questa sessione di mercato nonché del secondo under dopo il difensore Luca Frisella, anch'egli proveniente dalla Primavera del Palermo.