Eccellenza: la Don Carlo Misilmeri pareggia contro la capolista Mazarese

Dopo due sconfitte consecutive torna a fare punti la Don Carlo Misilmeri che a Piano Stoppa pareggia 1-1 contro la Mazarese al termine di una partita combattuta nella quale è mancato poco per fare uno sgambetto importante ad una diretta concorrente. In virtù di questo risultato i biancorossi raggiungono quota 13 punti rimanendo al quinto posto in classifica in vista dello scontro di domenica prossima, sempre in casa, contro un'altra rivale per l'alta classifica, l'Akragas oggi sconfitto a Castellammare.

Da parte dei ragazzi di mr. Sasà Utro è arrivata una reazione dopo le sconfitte contro Pro Favara e Canicattì, alla fine di un match che si era messo in salita al 31° minuto del primo tempo quando la Mazarese è passata in vantaggio. Merito di Elton che buca Zummo con una conclusione dalla distanza. La reazione del Misilmeri porta la firma di Cerniglia: Giordano, però, respinge la conclusione dal limite dell'area.

Nel secondo tempo la Don Carlo cresce nel ritmo e all'undicesimo minuto pareggia i conti. Come nel match contro il Castellammare l'autore è Paolo Mondino e, ancora una volta, mette a segno un eurogol. Cross dalla sinistra di Lucera, pallone per il classe 2002 che sterza sul mancino e batte Giordano con un tiro sul palo più lontano che tocca la traversa e finisce in porta. I biancorossi di mr. Utro hanno anche la possibilità di passare in vantaggio, ma il portiere della Mazarese si supera sul tiro a giro di Lucera.

Utro: "Nel secondo tempo siamo usciti bene, la squadra è in crescita"

A fine partita il tecnico biancorosso Salvatore Utro ha espresso le sue considerazioni sul match: "Il bicchiere è mezzo pieno - ha affermato la squadra secondo me ha fatto una grande partita contro una delle squadre più attrezzate del girone - spiega l'allenatore della Don Carlo Misilmeri, Sasà Utro, al termine dell'incontro - È stato un match divertente e intenso, abbiamo preso gol quando c'era grande equilibrio. Nel secondo tempo siamo usciti bene e ci abbiamo provato in maniera importante per vincere. Ai ragazzi posso fare i complimenti perché è stata una partita intensa e gagliarda. Siamo contenti, stiamo crescendo".