Eccellenza, la Don Carlo Misilmeri esonera il tecnico Corrado Mutolo

Pochi giorni dopo l'inizio del campionato arriva il primo cambio in panchina nella stagione di Eccellenza Sicilia. La Don Carlo Misilmeri ha infatti esonerato il proprio allenatore Corrado Mutolo. Il tecnico paga dunque lo scotto di un brutto inizio di stagione con i biancorossi che, a fronte di una significativa campagna di rafforzamento compiuta in estate, sono stati eliminati in Coppa Italia al Marineo perdendo poi successivamente la prima di campionato in casa contro Mazara.

Ad annunciarlo è stata la stessa società biancorossa con un comunicato stampa pubblicato sui social: "La Don Carlo Misilmeri - si legge - comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Corrado Mutolo. A lui va il ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in queste settimane con professionalità, impegno e dedizione, augurandogli le migliori fortune. La società, nei prossimi giorni, comunicherà la nuova guida tecnica. Intanto la prima squadra inizierà la preparazione verso il match contro il Monreale agli ordini di mr. Gaetano Tomasino, responsabile dell'area tecnica del club".