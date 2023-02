Eccellenza, Cus e Resuttana inseguono la salvezza nel derby palermitano

Alta la posta in palio nel prossimo turno del girone A del campionato di Eccellenza siciliana per quanto riguarda la zona salvezza. Nel ventunesimo turno di campionato, infatti, andrà in scena un nuovo scontro diretto tra due squadre attualmente coinvolte nella zona Play Out. La gara tra CUS Palermo e Resuttana San Lorenzo, oltre ad essere un derby cittadino, sarà il piatto forte tra gli anticipi del sabato. Mentre il fanalino di coda Parmonval ospiterà il Marineo, prima squadra fuori dalla bagarre degli spareggi salvezza, al Centro Universitario Sportivo di Via Altofonte i nerorosa di mister Vincenzo Giannusa faranno visita alla formazione cussina penultima in classifica.

Se per i padroni di casa è necessaria una scossa per uscire fuori dal momento negativo generato dalle quattro sconfitte consecutive, i nerorosa hanno invece il morale alto dopo le due vittorie rispettivamente contro Castellammare e Gela. In questa stagione le due palermitane si sono già affrontate tre volte: oltre alla gara di andata vinta per 2-0 dal Resuttana San Lorenzo, i nerorosa hanno avuto la meglio sul CUS anche nella doppia sfida del primo turno di Coppa Italia di categoria.

Tra Resuttana San Lorenzo e Cus Palermo ci sono 6 punti di distacco in classifica a rendere ancora più importante lo scontro diretto. Castellammare e Gela, le altre due compagini impegnate nella zona Play Out, giocheranno rispettivamente contro Mazara e Leonfortese, con quest'ultima in cerca di punti per non essere risucchiata nelle parti basse della classifica. Con dieci partite di campionato ancora da giocare, parlare di ultima spiaggia potrebbe essere un poco avventato, ma sicuramente quello che andrà in scena alle ore 15 di domani sarà un passaggio cruciale per la stagione di queste due squadre palermitane e per la loro permanenza nella categoria.