Cus-Parmonval 3-3, il tecnico giallorosso Ferrara: "Giocato ottimo secondo tempo, meritavamo qualcosa in più"

Anche se è mancato ancora l’appuntamento con la vittoria non è assolutamente da buttar via il pareggio ottenuto dal Cus nel derby contro il Parmonval, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza del girone A di Eccellenza, finito 3-3 al termine di una partita combattuta e piena di emozioni. In virtù di questo pareggio il Cus sale a quota quattro punti in piena zona play-out accorciando di una lunghezza sul Casteltermini sconfitto ad Enna.

Il tecnico giallorosso Giancarlo Ferrara ha analizzato la storia della partita esprimendo nel complesso soddisfazione per la reazione della squadra nella ripresa: ““Partita strana e particolare -spiega il tecnico a PalermoToday - siamo andati subito in svantaggio su una palla inattiva, circostanza che quest’anno ci ha sempre creato un problema perché ogni volta succede sempre qualcosa e prendiamo sempre gol. Poi abbiamo pareggiato su rigore con loro che sono rimasti in 10 per il rosso al portiere e da lì abbiamo pensato di farla nostra e invece abbiamo subito il 2-1 e abbiamo dovuto ricominciare da capo. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo perché non abbiamo gestito bene. Nella ripresa ho cambiato qualcosa e abbiamo fatto un’ottima partita facendo girare palla velocemente, cercando gli spazi, andando al tiro e proponendo gioco. Siamo riusciti a pareggiare subito, abbiamo sbagliato qualche gol, sull’ennesima palla inattiva, in una delle due volte che hanno superato la metà campo, abbiamo sbagliato una marcatura e preso gol. I ragazzi non hanno mollato, hanno reagito e abbiamo trovato il pareggio creando qualche occasione per vincere la partita, cosa che credo meritavamo. “Alla fine - conclude - è venuto fuori questo 3-3 spettacolare che porta solo un punto: credo che al momento stiamo raccogliendo molto meno di quanto seminato. Pazienza, ci rimettiamo a lavorare per migliorare su alcuni aspetti e lottare per ottenere una vittoria che meritiamo, soprattutto i ragazzi per come si impegnano settimanalmente”.