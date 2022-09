Che inizio per il Cus Palermo: contro il Gela arriva la seconda vittoria di fila

Ripescato a poche settimane dall'inizio del campionato il Cus Palermo ha cominciato il girone A di Eccellenza con il piede giusto: dopo il successo all'esordio con il Castellammare la squadra universitaria ha concesso il bis battendo per 4-2 un'altra ripescata, il Gela. Dopo aver sbloccato subito la gara con Nuccio, la squadra di mister Colombo è stata raggiunta dal gol di Azzolina: il nuovo vantaggio firmato da Kubi e il successivo pareggio di Rechichi hanno fatto finire il primo tempo in parità. Le reti di Cherif a inizio ripresa e di Mineo nel recupero hanno fissato lo score finale sul 4-2, un risultato che vale ai biancogiallorossi il punteggio pieno assieme alla corazzata Akragas e allo Sciacca: come inizio non c'è male, considerando il fatto che la squadra si era preparata inizialmente per affrontare la categoria inferiore.

L'allenatore del Cus Stefano Colombo in prima battuta ha voluto sottolineare la differenza che intercorre tra la realtà universitaria e il resto del torneo in termini di spese e budget per la squadra; "Bisogna partire da una premessa - afferma a PalermoToday - noi non siamo come le altre squadre che hanno budget e possono spendere prendendo quello che vogliono in ogni momento. Noi non facciamo questo ma lavoriamo con un gruppo di ragazzi veramente interessanti: oggi per esempio da noi hanno segnato un 2004 e 2005 ovvero Chaled e Mineo che l'anno scorso faceva gli allievi regionali. Noi facciamo un campionato diverso, spinti dalle nostre forze e dalla nostra volontà in un torneo di alto livello, veramente difficile".

Il tecnico cussino ha poi parlato della partita di oggi: "Una caratteristica di queste prime uscite è che sin ad ora in campionato siamo passati in vantaggio. Loro hanno avuto le loro occasioni, noi abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato al netto di qualche contropiede che potevamo sfruttare meglio. È stata una partita gagliarda, con belle giocate perché la gioventù è accompagnata dal talento: i nostri ragazzi sono giovani ma hanno qualità importanti. Loro erano riusciti a pareggiare ma noi siamo riusciti a segnare costruendo gioco. È stata una partita combattuta contro una squadra che ha giocatori importanti come Pardo e Abbate per esempio".

Colombo ha poi parlato dell'inizio della squadra e delle prospettive della stessa: "Non ci aspettavamo di partire a punteggio pieno: il Castellammare l'anno scorso era nelle prime giornate nelle posizioni di vertice, sapevamo che sarebbe stata una fatica. Oggi invece c'era la consapevolezza di poter fare bene: affrontavano una realtà importante ma abbiamo passato la settimana a pensare a come trarre il massimo da questa partita. Chiaramente fare punti da morale e ti fa lavorare bene in settimana ma noi restiamo concentrati: da parte nostra c'è la consapevolezza di affrontare un campionato duro e che dobbiamo dare tutto per prendere il massimo da ogni partita".