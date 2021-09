Coppa Italia di Eccellenza: rinviata l'andata degli ottavi tra Parmonval e Marineo

La decisione è stata presa a causa della concomitanza della partita con la tappa del giro di Sicilia in programma a Mondello. Il match sarà recuperato il 6 ottobre

Dovranno attendere Parmonval e Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo per la rivincita del match di campionato di due settimane fa, finito 1-1. La partita d'andata di Coppa Italia di Eccellenza tra Parmonval e Oratorio San Ciro e Giorgio, in programma domani pomeriggio alle 15:30 presso il campo Lo Monaco è stata rinviata.

A determinare lo spostamento del match è stata la concomitanza dello stesso con la tappa del Giro di Sicilia di ciclismo nel circuito di Mondello. L'appuntamento tra le uniche due compagini palermitane rimaste in corsa per la competizione è rimandato al 6 ottobre con la gara di ritorno in programma a Marineo sette giorni dopo.