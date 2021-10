Coppa Italia Eccellenza, pari a reti bianche tra Parmonval e Oratorio San Ciro e Giorgio

Al Lo Monaco di Mondello le due squadre si sono affrontate nella gara d'andata degli ottavi in un match in cui a dispetto del risultato non sono mancate le occasioni. Tutto rimandato alla sfida di ritorno a Marineo per la qualificazione

È stato recuperato oggi l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Parmonval e Oratorio San Ciro e San Giorgio di Marineo, rinviato di una settimana a causa del passaggio a Palermo della tappa del Giro di Sicilia. Il match si è concluso con uno 0-0 che lascia ancora tutto aperto in ottica qualificazione.

A differenza di quanto suggerirebbe a prima vista il risultato il match è stato un match combattuto tra due squadre che seppur in assetto più o meno rimaneggiato non si sono tirate indietro. Nel primo tempo la Parmonval è riuscita a creare qualche pericolo nell’area biancorossa con l’attivissimo Liberto, senza però riuscire a trovare la via del gol, anche grazie alla buona guardia compiuta da Ceesay.

Nella ripresa i biancorossi sono saliti di giri anche in fase offensiva: ciò si è tradotto nella creazione di diverse situazioni di pericolo sulle quali sia Brocco (che sostituisce l’infortunato Tarantino) che Ceesay si sono dimostrati attenti. Nel finale di gara entrambe le squadre vanno vicino al colpo della vittoria. Per i biancazzurri l’occasione arriva all’83’ con Cincotta che su assist di Caronia prova un piazzato che si spegne di poco a lato. Proprio sul gong invece il brivido finale di Marineo, con D’Agostino che brucia la difesa in contropiede sfiorando il gol con un pallonetto che esce di pochissimo.

Adesso per le due squadre la testa va al campionato: la Parmonval sabato riceve Monreale in quello è uno scontro diretto per la salvezza; l’Oratorio San Ciro e Giorgio invece sarà chiamato all’insidiosa trasferta contro lo Sciacca. Entrambe si ritroveranno prossima settimana a Marineo per vedere chi riuscirà a passare il turno.