Eccellenza, colpo in attacco per l’Athletic Club Palermo: ufficiale l’arrivo di Idrissa Camarà

Nato in Guinea Bissau e arrivato in Italia dopo due stagioni con i belgi del Visé nella Challenger Pro League (l’equivalente della Serie B italiana), Camarà vanta un lungo curriculum nei campionati italiani tra cui l’esperienza all’Avellino, con cui ha giocato 25 partite in Serie B tra il 2016 e il 2018