Il Casteldaccia si prepara per l'Eccellenza, mister Mineo: "C'è entusiasmo, sarà dura ma crediamo nella salvezza"

Dopo la promozione dello scorso anno il Casteldaccia si presenta ai nastri di partenza del girone A con l'obiettivo di confermarsi in categoria. Diverse le novità all'interno del sodalizio granata a cominciare dalla guida tecnica: il posto lasciato libero da Beppe Pagano è stato preso da mister Marco Mineo, che l'anno scorso ha guidato il Geraci alla vittoria del campionato di Prima Categoria. A livello di organico la squadra, pur avendo perso capitan Ribaudo adesso alla Polisportiva Lascari, ha mantenuto diversi protagonisti della stagione come Megna (nuovo capitano), Lapi, Spampinato, passando per Monforte e il bomber Fabrizio Monti.

Il mercato ha poi portato diversi innesti. In porta è arrivato Di Paola, reduce da un'ottima stagione al Castellammare; per il reparto arretrato è stato ingaggiato l'ex Resuttana Prestigiacomo; a centrocampo è stato preso Salvo Accetta; in avanti invece il reparto è stato rinforzato con gli innesti dell'ex Monreale Gastone e di Fruci. A questi giocatori si aggiungono gli under come il portiere Caruso, il fantasista esterno Pulizzi e l'attaccante La Mantia, ufficializzato poche ore fa. Il risultato finale è quello di una squadra ben strutturata con un'ossatura importante e giocatori di categoria che sarà chiamata a farsi valere in un torneo complicato.

Il club granata in questo momento è impegnato nella preparazione stagionale al Fiorilli sotto l'attento sguardo di mister Mineo, che ha espresso le sue considerazioni in merito al lavoro della squadra e alla stagione che verrà: "Abbiamo cominciato a lavorare dallo scorso lunedì - afferma a PalermoToday - sulla parte aerobica e adesso siamo passati al campo. C'è molto entusiasmo e voglia di fare: siamo consapevoli della difficoltà del campionato e di quello che dovremmo fare per conquistare più punti possibili e la salvezza tranquilla. Stiamo cercando di lavorare al massimo delle nostre potenzialità: è ovvio che il campionato sarà molto competitivo e duro, abbiamo la necessità di raccogliere e lavorare il più possibile per colmare il gap con le squadre che hanno rose importanti. Noi ci crediamo, siamo consapevoli della nostra forza ma anche dei sacrifici da fare e degli ostacoli da superare: cercheremo di farlo con la determinazione, la voglia e la perseveranza che ci appartengono per riuscirci.