Eccellenza, Athletic Club Palermo: Strano debutta con un pareggio

Inizia con un pareggio l'avventura di Pippo Strano alla guida dell'Athletic Club Palermo.

I nerorosa hanno pareggiato 2-2 al Favazza di Terrasini contro il Fulgatore, nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A.

Una partita ricca di emozioni sin dai primi minuti, con l'Athletic che prende in mano il pallino del gioco. La superiorità viene concretizzata al 21' quando Caronia sblocca il punteggio con un tiro al volo dal limite dell'area che supera Mistretta. Passano 120 secondi e i nerorosa sfiorano anche il raddoppio con Manfrè, ma il suo tiro da distanza ravvicinata viene bloccato dal portiere avversario.

Il Fulgatore esce fuori alla distanza e prima dell'intervallo pareggia i conti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Di Maria allontana con i pugni, poi Russo ripropone in mezzo verso Delmonego che di testa insacca.

All'inizio del secondo tempo i trapanesi completano la rimonta con Onuoha che trasforma un rigore concesso per un fallo di Birardi.

L'Athletic alza nuovamente il baricentro e tre minuti dopo il vantaggio del Fulgatore sfiora il pari, ma Mendola prima e Caronia poi non riescono a deviare in porta l'ottimo cross di Fricano.

Il gol del definitivo 2-2 arriva al 73': Pucci, appena entrato in campo, finalizza uno schema su punizione calciando di prima intenzione sullo scarico di Caronia.

I nerorosa di Pippo Strano salgono a quota 15 punti in classifica, agganciando momentaneamente il sesto posto in classifica alla pari con Castellammare, Accademia Trapani e Folgore. Proprio la Folgore sarà la prossima avversaria dell'Athletic, nel match in programma domenica 3 dicembre, ore 14.30, al Paolo Marino di Castelvetrano.