Santana, stavolta è finita: risolto il contratto con l'Athletic Club Palermo, si ritira a 42 anni

Termina dopo pochi mesi l'avventura in Eccellenza di Mario Alberto Santana. Questa mattina, infatti, un comunicato dell'Athletic Club Palermo ha annunciato la risoluzione consensuale con l'ex calciatore del Palermo che tra pochi giorni compirà 42 anni.

L'argentino, dopo il ritiro, aveva deciso di sposare il progetto nerorosa della società del presidente Conte in Eccellenza. Soltanto sette presenze per l'argentino, nelle quali non è mai riuscito a trovare la via del gol. L'ultima apparizione di Santana con la maglia dell'Athletic risale al ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, nella gara contro il Castelbuono a Geraci.

Tra le risoluzioni annunciate anche quella con Ragone, Mondino, Consiglio e Graziano. La dirigenza sta lavorando per nuovi ingressi in rosa. Oltre all'arrivo di Russo, nei prossimi giorni verranno ufficializzate altre operazioni di mercato.