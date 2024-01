Sulle orme di Milito e Lautaro, l'Athletic Club Palermo prende l'attaccante Ivan Pomba

Rinforzo dall'Argentina per l'Athletic Club Palermo. Il club nerorosa ufficializza l'ingaggio di Ivan Pomba, centrocampista offensivo classe 2003 proveniente dalla squadra B del Villarreal.

Nato a Cordoba, Pomba è stato a lungo monitorato dall'Inter prima del trasferimento in Spagna. Il giovane argentino ha giocato nella scorsa stagione con la formazione B del Racing di Avellaneda, club in cui sono cresciuti Diego Milito e Lautaro Martinez, collezionando sette presenze nella Serie B argentina.

In Italia grazie alla fattiva collaborazione di Piero Foglia, Pomba già da qualche giorno ha svolto gli allenamenti agli ordini di mister Gabriele Cipolla e sarà a disposizione per la prima partita del 2024, in programma sabato alle 14 al Comunale di Bagheria contro l'Aspra.