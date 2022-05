La Don Carlo Misilmeri cala il tris sulla Pro Favara: biancorossi in finale playoff contro l'Akragas

Un pomeriggio storico quello vissuto dalla Don Carlo Misilmeri che al Giovanni Aloisio si impone in modo netto sulla Pro Favara vincendo per 3-0 la semifinale di girone dei playoff di Eccellenza girone A: un risultato che vale la qualificazione alla finale che vedrà la squadra del presidente Cottone contrapposta all'Akragas, seconda forza del torneo, domenica prossima all'Esseneto.

I biancorossi sono riusciti a sbloccare la partita al 36' grazie ad un rigore trasformato da Di Giuseppe. La Pro Favara dopo lo svantaggio ha provato con tutte le sue forze a cercare la rimonta trovando però sulla sua strada Zummo bravo a fermare prima Bamba sul finale del primo tempo e poi Gambino e Benivegna. La squadra di mister Utro riesce nella ripresa ad allargare il passivo prima con Cardinale al 67' e poi con Lucera andato a segno ancora una volta da centrocampo dopo l'eurogol contro l'Enna del girone d'andata.

Continua dunque per la Don Carlo il sogno di raggiungere la Serie D, che adesso passa da Agrigento: in virtù del peggior piazzamento in classifica i biancorossi dovranno necessariamente vincere per approdare alla fase interregionale che prevede prima la sfida contro la vincente dei playoff del Molise e poi l'eventuale finale che prevede l'accoppiamento con la squadra uscita vincitrice dal confronto tra la migliore squadra pugliese e una tra Jonica e Igea Virtus.