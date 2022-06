La Don Carlo Misilmeri resta a Piano Stoppa: prorogata la concessione per l'utilizzo del campo

La Don Carlo Misilmeri per la prossima stagione in Eccellenza non cambierà casa e continuerà a giocare nell'impianto comunale Giovanni Aloisio, situato a Piano Stoppa. La concessione temporanea per l'utilizzo dell'impianto è stata infatti prorogata dal comune di Misilmeri.

A darne l'annuncio è la stessa società del presidente Antonio Cottone in un comunicato: "La Don Carlo Misilmeri comunica di aver ricevuto nella giornata di oggi - si legge - dal Comune di Misilmeri, la proroga della concessione temporanea per l'utilizzo del campo sportivo "Giovanni Aloisio" di Piano Stoppa. Una condizione necessaria e fondamentale per poter indicare l'impianto come sede degli incontri casalinghi della Don Carlo anche nel campionato di Eccellenza 2022-2023, formalizzando così la nostra iscrizione".

Nel medesimo comunicato la società biancorossa parla anche della questione legata alla ristrutturazione delle tribune: "Ringraziamo il Comune e l'amministrazione comunale - conclude il comunicato - per la proroga e il lavoro svolto. Restiamo, inoltre, in attesa di una soluzione per la tribuna del "Giovanni Aloisio". Al fine di consentire al pubblico la migliore fruizione degli spalti del campo sportivo l'amministrazione sta lavorando anche ad un progetto esecutivo per la realizzazione di una tribuna coperta. L'augurio che anche quest'opera possa essere presto oggetto di finanziamento".