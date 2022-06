Restyling dirigenziale per la Don Carlo Misilmeri: Luigi Picone e Aurelio Lo Bianco nominati dg e ds

Dopo la scorsa stagione, chiusa col terzo posto nel girone A e l'eliminazione ai playoff contro l'Akragas la Don Carlo Misilmeri cambia pelle in vista del prossimo campionato dove l'obiettivo rimane lo stesso: l'assalto alla Serie D. Nel giro di 24 ore la società del Presidente Cottone ha ufficializzato due nomine dirigenziali.

Il ruolo di direttore generale sarà ricoperto da Luigi Picone, già team manager della squadra nella scorsa stagione. Per Picone, misilmerese e punto di riferimento della squadra, l'avventura in biancorosso continua in una veste ancora più importante.

Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, l'anno scorso lasciato vacante, la società biancorossa ha deciso di affidarsi ad Aurelio Lo Bianco (nella foto in basso) che da poco ha lasciato il Resuttana San Lorenzo proprio in funzione di questa nuova avventura, adesso ufficiale. Il presidente del club Antonio Cottone ha commentato la nomina del dirigente palermitano:"Nell'ottica di una rimodulazione societaria - ha affermato Cottone abbiamo individuato un profilo di alto livello che ha fatto benissimo negli anni precedenti. Sono sicuro che darà un grande contributo al club".