Eccellenza, doppio colpo in entrata per la Don Carlo Misilmeri

Prosegue la campagna di rafforzamento della Don Carlo Misilmeri per questo campionato di Eccellenza. La società biancorossa ha infatti annunciato l’arrivo di due ulteriori nuovi innesti: l’attaccante esterno Piero Concialdi e il terzino Francesco Ferla.

Centrocampista offensivo col vizio del gol Concialdi, classe 1989, arriva dal Giarre, con cui l’anno scorso ha ottenuto la promozione in Serie D, ed è un veterano dell’Eccellenza, categoria nella quale ha militato per quasi tutta la carriera vestendo maglie importanti come quelle di Akragas, Licata, Mazara e Acireale.

Ferla è un terzino destro classe 2002 anch’egli reduce da una promozione in D, conseguita con la maglia della Sancataldese. Formatosi nella Sicula Leonzio, il giocatore ha militato anche nel San Luca e nella compagine emiliano-romagnola del Campagnola. Il giocatore andrà ad arricchire la colonia di under a disposizione di mister Utro