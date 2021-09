Don Carlo Misilmeri: il nuovo allenatore è Salvatore Utro

Dopo l'esonero di Corrado Mutolo la Don Carlo Misilmeri ha annunciato tramite i suoi canali social l'ingaggio dell'allenatore palermitano Salvatore Utro.

Utro, 38 anni, è reduce dalla lunga esperienza con il Marina di Ragusa, guidato per quattro stagioni fino allo scorso luglio con quale ha ottenuto uno storico doppio salto dalla Promozione alla Serie D nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 fino all'amara retrocessione dello scorso anno.

È dunque lui l'uomo scelto dalla società biancorossa per portare in alto una rosa costruita con l'obiettivo di competere per le posizioni di vertice del campionato.