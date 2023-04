Don Carlo Misilmeri, domenica i playoff contro la Pro Favara: la squadra di Aronica giocherà al Bruccoleri

La Don Carlo Misilmeri di Totò Aronica si è allenata questa mattina in vista dei playoff: la squadra intensifica la preparazione in vista del match di domenica contro la Pro Favara. Al Bruccoleri una sfida importante che i biancorossi dovranno necessariamente vincere per proseguire nel loro cammino. La vincente del turno di domenica 30 affronterà l'Enna, giunta al secondo posto in classifica dietro l'Akragas. La Pro Favara di Gaetano Catalano è una squadra piuttosto insidiosa, che ha disputato un ottimo campionato: 62 punti totali, terza posizione e una manovra offensiva temibile. Tanti i giovani in squadra ma i gialloblu col passare delle giornate hanno raggiunto un buon equilibrio in campo.

La Piana e compagni, infatti, riescono ad esprimere un calcio offensivo di qualità.

Tutti a disposizione di Aronica per la gara di Favara, il bomber Balistreri è pronto a caricarsi sulle spalle la squadra. La Don Carlo Misilmeri, del resto, non ha niente da perdere e proverà ad alimentare il sogno: il cammino è lungo e la prima tappa è alle porte.