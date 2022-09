Devis Mangia rimosso da ct di Malta: l'ex allenatore del Palermo accusato di molestie sessuali a un calciatore

Sollevato temporaneamente dall’incarico di Commissario tecnico di Malta dalla Federazione, a "seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche", Devis Mangia sarebbe chiamato a rispondere di presunte "molestie sessuali" nei confronti di un calciatore della Nazionale.

Lo ha riportato il noto quotidiano "Times of Malta", che cita anche delle fonti federali dalle quali avrebbe appreso concretamente la notizia. Il calciatore che avrebbe subito le molestie in questione, peraltro, secondo "Net News" era in gruppo ma non è sceso in campo in occasione della sconfitta di venerdì in Estonia.

La questione, inevitabilmente abbastanza delicata, verrà giudicata da un organo disciplinare indipendente e al tecnico verrà data, chiaramente, la possibilità di difendersi. Le fonti federali citate dai media locali annunciano anche che saranno esaminate anche delle precedenti accuse rivolte a Mangia quando lavorava in Romania come allenatore dell’Csu Craiova: all’epoca l’ex ct dell’Under 21 (incarico ricoperto per un anno dal 2012 al 2013) avrebbe avuto una relazione discussa con un suo calciatore.

In quella circostanza, fu il suo successore, Victor Piturca, a sostenere che Mangia avesse fatto delle avances ad un giocatore ma allora il proprietario del club, Mihai Rotaru, precisò che l’allenatore non era stato licenziato ma aveva accettato di lasciare il club dopo un confronto sulla questione. Sempre secondo i quotidiani maltesi, la polizia starebbe indagando sulla base di un filmato che dimostrerebbe le molestie sessuali subite.

Mangia ha assunto la guida di Malta nel 2019, con discreti risultati, portando la Nazionale a scalare diverse posizioni nel ranking Uefa, passando dal 184° al 169° posto. Questa sera la Nazionale è impegnata in un’amichevole con Israele e verrà guidata dal vice Davide Mazzotta.

I tifosi del Palermo ricordano bene l'allenatore di Cernusco sul Naviglio. Il 31 agosto 2011, dopo l'esonero di Stefano Pioli, Zamparini decise di affidargli la guida della prima squadra. Essendo privo del patentino di prima categoria, riuscì ad allenare grazie ad una deroga. L'esordio sulla panchina rosanero, in serie A, fu indimenticabile: l'11 settembre, Palermo-Inter 4-3. Venne esonerato il 19 dicembre 2011, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta 2-0 nel derby col, Catania.