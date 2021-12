Derby Catania-Palermo, cento bambini al Massimino per sostenere i rosanero

Girone C

Alla fine anche il Palermo potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi: al Massimino infatti alla fine si è recato un contingente piccolo anagraficamente e numericamente che farà sicuramente sentire il suo sostegno alla squadra in questa partita così importante.

Saranno 100 bambini e bambine, tifosi e tifose del Palermo, a rappresentare tutta la tifoseria rosanero sugli spalti dello stadio Massimino nel derby siciliano tra Palermo e Catania nel capoluogo etneo. Una presenza dal forte valore simbolico, che ha l’obiettivo di dare comunque una voce alla fede rosanero, nella sua espressione più genuina e gioiosa, in una partita giudicata ad alto tasso di rischio dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

I 100 ragazzini sono arrivati in pullman direttamente allo stadio, dove sosterranno la propria squadra del cuore. Ciò per ricordare che il sostegno ai propri colori da parte dei tifosi è e rimane un aspetto naturale e imprescindibile della fede sportiva, in modo semplice e appassionato e sempre contro ogni forma di violenza, che nulla ha a che vedere con i valori sani dello sport.