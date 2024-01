Figli e nipoti d'arte palermitani crescono, debutto in A e B per Giacomo Corona e Fabio Rispoli

Nelle loro vene scorre sangue palermitano e pallone. In più Giacomo Corona e Fabio Rispoli cerchieranno in rosso nel calendario della loro vita la stessa data: 13 gennaio 2024. Nello stesso pomeriggio, infatti, il primo, attaccante dell'Empoli, in prestito dal Palermo, e il secondo, trequartista del Como, hanno rispettivamente debuttato in Serie A e B.

Chi è Giacomo Corona

Giacomo, figlio di "re" Giorgio, ex centravanti che col Catania mise a segno 7 gol in A nella stagione 2006-2007, ha messo piede in campo per la prima volta nel massimo campionato, entrando all'86' della gara giocata e persa dai toscani contro l'Empoli. Ironia della sorte, Corona junior ha sostituito un altro palermitano, quell'Emmanuel Gyasi che un po' come Mario Balotelli ha vissuto i primi anni della sua vita nel capoluogo siciliano, prima di trasferirsi al Nord Italia. Nato il 24 febbraio 2004, Giacomo Corona è un giocatore offensivo molto simile al padre per caratteristiche. Altissimo, ma tecnico, il ragazzo di Borgo Nuovo è cresciuto nella Cantera Ribolla, di lui si è subito accorto il Palermo che lo ha ingaggiato quando era un bambino. Dopo aver fatto la trafila delle giovanili rosanero, Corona è stato girato nella scorsa stagione al Torino dove ha giocato qualche partita con la Primavera. E' sempre nella Primavera, stavolta dell'Empoli, il palermitano si è messo in evidenza quest'anno, segnando a raffica e convincendo l'allenatore della prima squadra Aurelio Andreazzoli a convocarlo coi grandi e a concedergli l'esordio in A.

Chi è Fabio Rispoli

Fabio Rispoli è nato il 28 febbraio 2006, ma nel suo Dna ci sono tracce palermitane. E' infatti il nipote di Giuseppe Greco, attaccante classe 1983, che nel 2003 debuttò in A, proprio con la maglia del Como, a San Siro contro il MIlan. Zio Giuseppe, cresciuto nella Panormus, ha poi cambiato numerose maglie nel corso della carriera, indossando tra le altre quelle del Genoa, del Pisa e del Bari, con cui ha segnato l'unico gol in A, nel 2009-2010. Lo stesso Giuseppe Greco è nipote di Renato Greco, altro attaccante che disputò la sua annata d'oro nel 1997-1998, risultando tra i protagonisti della storica promozione della Salernitana in B, contribuendo con 7 gol al trionfo dei campani. La dinastia Greco ha adesso cambiato cognome pur mantenendo la stessa linea familiare: il presente e il futuro è rappresentato proprio da Fabio Rispoli, che rispetto agli zii Giuseppe e Renato, predilige giocare qualche metro più dietro, facendo valere anche la sua capacità di fornire assist. Tutte qualità che il club lariano conosce bene tanto da aver concesso la vetrina della prima gara nel campionato cadetto a Rispoli, che deve ancora compiere 18 anni, nel match di sabato scorso contro lo Spezia finito 4-1 per il club lombardo.