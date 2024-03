De Rossi su De Zerbi: "Lo ammiro già dai tempi di Palermo, quella squadra giocava bene..."

Domani, giovedì 7 marzo, alle 18:45 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro il Brighton per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver superato ai calci di rigore il Feyenoord, mentre la squadra di De Zerbi vinto il proprio girone saltando dunque gli spareggi. Per l'occasione nella Capitale saranno presenti circa 3 mila tifosi inglesi. Nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore della Roma Daniele De Rossi ha parlato del De Zerbi "palermitano", tessendone le lodi.

"Ho una buon rapporto con De Zerbi - ha detto l'ex centrocampista - gli ho sempre detto che ammiro il suo lavoro, il gioco che crea, già al Palermo. A volte fuori dallo spogliatoio parlavamo del suo presente e del mio futuro. Lo ammiro molto, è brillante. Ha dei buoni giocatori, sono giovani e di talento. Li rispettiamo molto, sarà una bella gara". Così l'allenatore della Roma Daniele De Rossi alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton, allenato da Roberto De Zerbi. "Per qualsiasi calciatore venire a giocare all'Olimpico è bello, anche per gli stranieri, ma anche loro sono abituati a giocare in grandi stadi, in Premier League c’è sempre una grande atmosfera, ma qui forse ci sarà ancora più calore", aggiunge De Rossi.

De Zerbi ha allenato il Palermo dal settembre 2016 al novembre 2016, quando all'epoca aveva 37 anni. Venne chiamato da Zamparini nelle prime giornate di campionato in seguito alle improvvise dimissioni di Davide Ballardini, firmando un contratto biennale. Per De Zerbi quella col Palermo fu la prima esperienza in massima serie, reduce com'era dalle esperienze in D con il Darfo Boario e Lega Pro con il Foggia.

Il debutto con i rosanero avvenne il 10 settembre 2016, con la sconfitta in casa per 0-3 contro il Napoli, mentre l’unico successo in Serie A De Zerbi arrivò il 21 settembre seguente, nella trasferta contro l'Atalanta di Gasperini (0-1). Il 30 novembre, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia, Zamparini decise di esonerarlo effettuando una sorta di staffetta tra bresciani: via lui, dentro Corini, attuale allenatore del Palermo. Per De Zerbi in totale 13 partite coi rosanero con una vittoria e ben nove sconfitte. Dopo Palermo il tecnico andò ad allenare il Benevento, quindi l'esplosione col Sassuolo.