Da Borgetto alla Juventus, il sogno del quattordicenne Davide Guarneri

Da Borgetto alla Juventus. Il quattordicenne Davide Guarneri, originario del paese in provincia di Palermo, in forza nell'ultima stagione alla Fair Play Messina, ha firmato per il club bianconero.

E' la stessa societa siciliana a comunicare il passaggio alla Vecchia Signora del giovanissimo attaccante. Guarneri giocherà dunque il campionato nazionale Under 15 con il club piemontese.

L'ingaggio è arrivato dopo una stagione da incorniciare per il baby bomber che, con la Fair Play Messina, ha segnato oltre 30 reti nel campionato Under 15 regionale. Non solo gol, ma anche assist e giocate efficaci e mai fine a se stesse che hanno convinto i bianconeri a portarlo a Torino.

"Nel percorso di crescita, oltre ai tantissimi gol - si legge sulla pagina Facebook della Fair Play Messina - Guarneri ha contribuito alla vittoria del raggruppamento regionale (biennio 2008-2009) e al successo degli Under 17, con cui ha disputato l’intera fase finale. Ora, ad attenderlo, una nuova avventura, la più importante a cui possa ambire un ragazzo neppure quindicenne, che sogna in grande e che ha il talento per imporsi anche tra i big del calcio giovanile italiano. Tifiamo, già da adesso, per te! In bocca al lupo Davide, felici di aver contribuito in minima parte alla tua crescita".