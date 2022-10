Dalla Stella d’Oriente a San Siro, esordio in A con la Samp contro l’Inter per Montevago

Dai campi scalcinati di via Messina Marine alla Scala del calcio. Uno su tantissimi ce la fa. E tra loro c'è Daniele Montevago, attaccante palermitano, classe 2003, in forza alla Sampdoria, che ieri sera ha realizzato il sogno di ogni bambino che si approccia al pallone: debuttare in Serie A e farlo in uno dei palcoscenici più prestigiosi. L'ex bomber della Stella d'Oriente e delle giovanili del Palermo ha giocato l'ultimo spezzone contro l'Inter, guadagnandosi tra l'altro un posto negli highlights della partita.

L'esordio a San Siro

Il giovane centravanti blucerchiato, chiamato a riscaldarsi da Stankovic, è stato lanciato al 33' del secondo tempo al posto di Gabbiadini e pochi minuti dopo ha costruito la migliore palla gol per i doriani, sconfitti per 3-0 dall'Inter. Si è divincolato bene dalle grinfie dell'esperto De Vrij, offrendo un assist a Pussetto che l'argentino non è riuscito a mettere in rete. Le sorti del match non sarebbero probabilmente cambiate, quella che invece potrebbe essere a una svolta importante è la carriera di Montevago.

Chi è Daniele Montevago

Attenzione, di meteore che esordiscono in A e poi spariscono è piena la storia del calcio italiano. Ma il ragazzone di Romagnolo, nato il 18 marzo 2003, che si è fatto le ossa nei campi del Solarium, si augura tutt'altro per il suo futuro. Dopo aver segnato caterve di gol con la Stella d'Oriente (nella foto sotto), Montevago è approdato al Palermo. E anche in rosanero non ha mai smesso di fare quello che meglio gli riesce: gonfiare ripetutamente la rete. Nell'estate del 2019, quella dell'ultimo fallimento rosanero, prima dell'avvento di Mirri, Montevago viene messo sotto contratto dalla Sampdoria. Il 2022 è un anno cruciale per lui: a febbraio la prima convocazione in prima squadra, a settembre il primo gol con la Nazionale Under 20 e adesso la prima apparizione in Serie A.