Montevago dopo l'esordio in A a San Siro: "Orgoglioso di essere palermitano, dico grazie alla Stella d'Oriente"

Sabato sera ha fatto il suo esordio in Serie A in una cornice da sogno. Lui, baby attaccante della Sampdoria contro l'Inter a San Siro. Ma Daniele Montevago, attaccante della Primavera dei blucerchiati classe 2003, non dimentica da dove è venuto. Così poche ore dopo ha scritto un post su Instagram per sottolineare le sue origini. Con riferimento alla Stella d'Oriente, il piccolo club palermitano in cui Montevago è cresciuto.

"Finalmente - ha scritto la stellina blucerchiata -. Che emozione, ma sopratutto che gioia indescrivibile… Innanzitutto voglio ringraziare chi mi ha permesso di raggiungere questo obiettivo: il mister Stankovic, il mister Tufano, che mi ha insegnato tanto, cosa significa soffrire e lavorare, crescere per poter aspirare a giocare a certi livelli. Ringrazio anche tutta la società, presidente, dirigenti, staff, la Stella d’Oriente dove ho iniziato e infine il Palermo che mi ha fatto muovere i primi passi nei professionisti. Un ringraziamento speciale per la mia famiglia, la mia fidanzata, che mi stanno sempre vicini. La cosa che penso intensamente é che farò il massimo per rimanerci. Penso che dipenderà da come ti comporti nella vita e nel lavoro, ci vorrà tanto sudore, piedi per terra e l’aiuto di tutti, io cercherò sempre di crescere e migliorare. Orgoglioso di essere palermitano, è ora di rivedere la nostra città ai massimi livelli, dimostriamo di essere all’altezza!".