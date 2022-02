Il Cus si arrende alla Pro Favara, Salamone: "Dispiace perdere ma ripartiamo dallo spirito messo in campo"

Non riesce al Cus l'impresa di fermare la Pro Favara, una delle compagini più in forma del girone A di Eccellenza. Al centro polisportivo universitario la squadra di Tudisco si è imposta per 3-0 al termine di una partita più tirata di quanto suggerisca il risultato. Decisiva la rete di Giuffrida nel primo tempo e la doppietta di Gambino nella ripresa. In virtù di questo risultato il Cus resta ultimo in classifica in attesa delle sfide delle concorrenti, tutte impegnate fuori casa contro squadre d'alta classifica.

A fine partita il giovane difensore biancogiallorosso Riccardo Salamone ha espresso le sue considerazioni sul match sottolineando lo spirito della squadra: "È sempre difficile trovare settimanalmente la positività dopo dei risultati negativi -afferma a PalermoToday -sapevamo benissimo che squadra dovevamo affrontare: la Pro Favara è adesso in alta classifica mentre noi purtroppo siamo sempre in una zona molto scomoda. Questo però ci aveva portato a preparare molto bene la partita soprattutto dopo l’esperienza della gara d’andata: abbiamo cambiato totalmente la squadra ma è cambiata la voglia. Dall’inizio del girone di ritorno c’è una voglia da parte nostra di lottare per questa maglia: non è facile psicologicamente affrontare tutti questi risultati negativi ma noi andiamo in campo con lo spirito giusto e la voglia di cambiare la situazione e salvarci"

Il giocatore del Cus sottolinea come l'ambiente creda alla salvezza e suona la carica in vista del futuro: "È una cosa a cui teniamo tanto -conclude - ed è questo che ci permette di affrontare qualsiasi tipo di partita, che sia contro una squadra di vertice o quelle vicine a noi in classifica. Il nostro atteggiamento non cambia: la nostra mentalità deve essere solida, nessuno deve cadere psicologicamente, sarebbe un errore. Perdere la speranza non è una cosa su cui puntiamo: spero che l’impegno non manchi e che tutte le partite che verranno siano preparate come stiamo facendo adesso, sperando di salvarci. Confido molto nei compagni, nel mister nello staff".