Calcio femminile, cinque giovanissime del Cus Palermo passano al Palermo

Negli ultimi anni il calcio femminile italiano ha fatto passi da gigante. Un movimento in continua evoluzione ed ascesa: sempre più ragazze, oggi, decidono di approcciarsi al calcio. Le statistiche recenti dicono che negli ultimi tre anni il numero delle calciatrici italiane è aumentato del 13%. Numeri importanti, che certificano uno sviluppo costante del movimento. Anche in Sicilia il calcio femminile ha registrato ottimi numeri: ormai il calcio è uno sport senza genere.

Il Cus Palermo, Centro Universitario Sportivo, dispone di un fiorente settore femminile, attivo come poche realtà regionali. Non un singolo gruppo ma un corposo progetto, che riguarda un’ampia fascia di età. Sono presenti, infatti, i team Under10, Under13, Under15 ed Under17. La bontà del lavoro svolto dai tecnici cussini è testimoniata dal proficuo rapporto di collaborazione col Palermo Calcio, il cui sguardo è sempre attento ai migliori talenti del territorio. Oltre a Giunta Martina, classe 2004 ceduta a settembre alla juniores del Palermo, in settimana hanno firmato per il club rosa anche Giulia Conte (2006, Centrocampista), Giulia La Barbera (2006, Portiere) ed Elisea Pelli (2007, Attaccante).

Ciò testimonia, dunque, l'ampia visibilità offerta dal settore giovanile del Cus Palermo, che continua a crescere. In settimana il gruppo Under 15 esordirà nel proprio campionato regionale. Le cussine competeranno in un girone tosto dove, tra le altre squadre, incontreranno proprio il Palermo.