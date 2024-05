Cus Palermo, Giuseppe Sciortino è il nuovo responsabile della sezione calcio

Giuseppe Sciortino è il nuovo Responsabile della sezione Calcio Cus Palermo.

Succede a Pietro Adragna, eletto lo scorso mese nel Consiglio Direttivo della Polisportiva e che è stato altresì dirigente ed una delle colonne dello storico progetto cussino che tra il 2006 ed il 2015, con Giovanni Randisi alla guida e Dario Biondo nel ruolo di Ds condusse il Cus dalla terza categoria all’Eccellenza. Oltre a Responsabile sezione dal 2019 sino agli scorsi giorni.

Già nello staff della sezione dalla scorsa estate, Sciortino ha le idee molto chiare relativamente al progetto e al futuro:

“L’obiettivo è quello di diventare la seconda squadra di Palermo - ha dichiarato - attraverso una proficua sinergia tra prima squadra, settore giovanile e talenti del territorio. Saranno un tutt’uno, metteremo insieme prima squadra e settore giovanile per alimentare un circolo virtuoso dove i calciatori che crescono nel Cus arrivino in prima squadra”.

Un riferimento per i talenti del territorio, con una prima squadra nella quale far crescere i giovani:

“L’obiettivo con questo volano è far crescere la prima squadra e diventare un riferimento per i talenti palermitani e siciliani che emergono ogni anno. Diventare la seconda squadra di Palermo è un obiettivo ambizioso, ma alla nostra portata. Perché abbiamo alle spalle abbiamo una struttura universitaria importante, un centro sportivo di livello nazionale, una società che eccelle nello sport da oltre 75 anni. E non dimentichiamo che spesso all’estero sono proprio le squadre universitarie a lanciare i nuovi talenti - ha concluso Sciortino - basti pensare allo sport americano”.