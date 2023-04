Cus Palermo, convocazioni di prestigio per alcuni talenti del settore giovanile

Convocazioni di prestigio per alcuni talenti del Settore giovanile Calcio del Cus Palermo. L'attaccante Dario Taibi e gli esterni Caleb Kubi ed Alessio Scozzari, infatti, sono stati convocati nella Rappresentativa U19 che parteciperà al Torneo delle Regioni.

Medesima gioia per il portiere Andrea Di Salvo ed il centrocampisti Leonardo Messina e Giuseppe Liga, inseriti nel team siciliano U17.

Convocazioni che forniscono un'ulteriore conferma della bontà del lavoro svolto dallo staff cussino, che coordina uno dei vivai più fiorenti del calcio siciliano.

Ieri sera, inoltre, il debutto in serie C per Diego Ferruzza e Gaetano Corda, entrambi classe 2004 lo scorso anno al Cus: i calciatori, in forza alla Gelbison, sono entrati in campo al minuto 89 nel match in trasferta contro il Monopoli.

“Una grande soddisfazione e gioia - ha dichiarato il responsabile calcio del Cus Palermo, Pietro Adragna - l’esordio in C di due giovani calciatori che lo scorso anno erano con noi conferma ulteriormente l’importanza del nostro progetto sportivo”.