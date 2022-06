Cus Palermo, cambio in panchina: il nuovo tecnico è Stefano Colombo

Dopo la retrocessione in Promozione il Cus Palermo mette il primo tassello in vista della stagione che verrà con una novità importante. A due anni dal suo ritorno nel 2020 Giancarlo Ferrara non sarà più il tecnico della squadra universitaria. A guidare i biancogiallorossi per il campionato 2022/2023 sarà l'ex tecnico delle giovanili del Palermo Stefano Colombo.

Ad annunciarlo è stata la stessa Polisportiva in un comunicato ufficiale: "Il Cus Palermo e l'allenatore Giancarlo Ferrara - si legge - proseguiranno l'esperienza tecnica insieme Si comunica, pertanto, la separazione consensuale tra le parti. A Giancarlo un ringraziamento per tutti i risultati conquistati ed emozioni vissute insieme, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera da allenatore.La panchina Cus Palermo è stata affidata a Stefano Colombo, quale nuovo allenatore della prima squadra, che nella stagione sportiva 2022/2023 militerà in Promozione".

Reduce dall'esperienza come responsabile del settore giovanile della Fortitudo Bagheria, il tecnico palermitano classe 1970 torna così su una panchina di prima squadra due anni dopo il segmento di stagione vissuto ad Alcamo. Nella sua carriera esperienze importanti sia con le giovanili (in particolare con quelle del Palermo, dove ha guidato i giovanissimi nazionali e regionali) che con le prime squadre.