Eccellenza: la Don Carlo Misilmeri cala il poker sul Cus Palermo

Tredicesimo risultato utile consecutivo per la Don Carlo Misilmeri che nel turno infrasettimanale di Eccellenza si impone contro il fanalino di coda Cus. Al centro sportivo universitario la squadra biancorossa si è infatti imposta per 4-0.

La storia del match prende una piega chiara già nel primo tempo. I biancorossi, infatti, sbloccano la partita al 24’ con Pellegrino, il cui tiro ha assunto una traiettoria beffarda che ha ingannato il portiere Mortillaro. Il Cus tenta la reazione e si fa vedere nella metà campo biancorossa con capitan Carollo il cui tiro però è bloccato da Zummo. I biancorossi però dopo aver fallito 2-0 con Mondino, che non ha trovato la porta da posizione favorevole, trovano comunque il raddoppio al 43’ con Di Giuseppe che insacca in tap-in un tiro di Bringas dalla distanza respinto corto da Mortillaro.

Nella ripresa il Cus prova ad alzare il baricentro e per poco non va accorciare le distanze a pochi secondi dall’inizio del match con Alioto, il cui tiro viene respinto da Zummo con una grande parata. Con il passare dei minuti la squadra biancorossa legittima ulteriormente il suo vantaggio. All’80 è Mendola, ancora una volta con un tiro dalla distanza a beffare Mortillaro mentre all’87’ il neo-entrato Tiscione chiude i giochi con una bella azione personale. In mezzo si colloca il penalty sbagliato da Mondino, il cui tentativo da 11 metri si è infranto sul palo.

I biancorossi, che tra dieci giorni affronteranno la capolista Canicattì che ha sempre cinque punti di vantaggio salgono così a 48 punti in classifica, consolidando ulteriormente la seconda piazza; il Cus resta invece all’ultimo posto in classifica a 8 lunghezze.