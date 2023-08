Allo stadio spunta lo striscione "Curva Nord Totò Rambo", la dedica allo storico ultrà morto un anno fa

"Curva nord Totò Rambo", è lo striscione affisso sull'anello più alto degli spalti nel settore dello stadio Barbera occupato a ogni partita dagli esponenti del tifo organizzato del Palermo. La dedica a Salvatore Nocilla, detto appunto "Totò Rambo", storico ultrà rosanero, morto l'anno scorso a 59 anni a causa di una malattia, è un'iniziativa della Curva Nord 12.

Con un post su Facebook hanno spiegato: "Il tuo nome ora è lassù in quella curva che tanto hai amato e che resterà legata a te per sempre! Con questo gesto oggi la Curva Nord 12 ti ha intitolato la Curva Nord". L'iniziativa è stata avviata a poche ore dalla messa di suffragio ad un anno esatto dalla tua scomparsa, che si è svolta ieri alle 9 nella chiesa dei Rogazionisti Padre Annibale Maria di Francia di via Castellana 110).