Palermo da incubo, il provvedimento del club dopo il ko di La Spezia: squadra in ritiro

Dopo la brutta sconfitta di ieri pomeriggio al Picco di La Spezia il Palermo ha deciso di andare in ritiro. Lo ha comunicato il club rosanero con una nota relativa alla seduta di allenamento odierno: la squadra rimarrà in città. Una decisione probabilmente inevitabile, visto il momento delicato che la squadra sta vivendo: domenica una sfida fondamentale, in casa contro l'Ascoli.

La squadra di Mignani ha bisogno di ritrovare una vittoria: un passo falso anche con i marchigiani complicherebbe notevolmente la corsa ai playoff. Un pareggio consegnerebbe la matematica certezza di disputare gli spareggi per la promozione in serie A ma serve mantenere il sesto posto per assicurarsi il primo turno degli spareggi promozione al Renzo Barbera.

Intanto, defaticante per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro i liguri mentre il resto del gruppo ha svolto un’attivazione, un lavoro atletico ed una partita in famiglia con la formazione Under 17.