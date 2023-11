Momentaccio Palermo, Corini: "Sento dentro di me la delusione dei tifosi, sono il responsabile di tutto questo"

"Abbiamo lasciato delle cose per strada ma abbiamo anche grande volontà di riprendere il cammino allenandoci in maniera importante, confrontandoci tra di noi e vogliamo presentarci alla ripresa a Terni con la giusta determinazione". Sono le parole di Eugenio Corini, intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport in diretta dal centro sportivo di Torretta.

L'allenatore si è soffermato sul momentaccio del Palermo, reduce dallo stop interno contro il Cittadella, proiettandosi già alla prossima partita, nel post sosta. "Sono legato a questa città, la sento sulla mia pelle - ha puntualizzato il Genio -. So la responsabilità che ho nell’allenarla, so la passione e l’ambizione che ha la nostra tifoseria verso la loro squadra. Tutte le emozioni che stanno vivendo loro adesso le sento dentro di me".

"Sento dentro di me l'arrabbiatura e la delusione dopo un inizio di campionato importante - ha detto Corini -. Questo trend negativo delle ultime cinque partite ci ha messo in una posizione diversa da come eravamo partiti. Ma so anche cosa c’è dentro, lo spirito dei tifosi del Palermo che non vedono l’ora di esultare. Io per primo che sono il responsabile di questo devo dedicarmi al lavoro cercare le soluzioni giuste per riprenderci. Abbiamo già dimostrato di saper fare belle cose".