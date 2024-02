Un big match da non sbagliare per proseguire il cammino che porta al sogno. Un’altra prova importante per lanciare un messaggio inequivocabile al campionato. Domani pomeriggio il Palermo di Eugenio Corini sarà in scena allo stadio Zini: contro la Cremonese una gara fondamentale che mette in palio il secondo posto.

Previsto un altro esodo rosanero in trasferta, con circa tremila palermitani pronti a invadere non solo il settore ospiti. Sì, perché i 2.425 posti messi a disposizione dalla Cremonese nel settore dedicato sono andati sold out in nemmeno un’ora. I tifosi, dunque, hanno cominciato ad acquistare biglietti di altri settori ma il club grigiorosso, vista la crescente domanda, ha deciso di riservare altri 500 ticket nella tribuna nord distinti: anche questi sono stati polverizzati in pochissimo tempo.

I rosanero arrivano alla partita in grandissima fiducia, forti del tris di vittorie consecutive grazie alle quali si sono sbarazzati di Bari, Feralpisalò e Como. Corini mette nel mirino il poker di successi che consegnerebbe, in solitaria, la seconda posizione in classifica.

Come lo stesso allenatore ha precisato ieri in conferenza, è un incontro importante ma probabilmente non decisivo. Mancheranno, dopo i novanta minuti di domani, dodici appuntamenti alla fine del campionato: troppo presto per fare calcoli, troppo presto per ipotizzare scenari che il campionato di B è solito mostrare in anteprima almeno a fine marzo.

Non ci sono grossi dubbi di formazione per il Genio, dopo la rifinitura svolta dalla squadra stamani a Torretta: si va verso una conferma in blocco dell’undici che ha battuto il Como al Barbera sabato scorso. La difesa sarà composta da Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni e Aurelio: Lund non figura tra i convocati, Graves è invece recuperato pienamente. A centrocampo difficile ipotizzare cambi, il trio Ranocchia-Gomes-Segre appare insostituibile.

In attacco, oltre a capitan Brunori, ci saranno Di Francesco e Checco Di Mariano. Il numero dieci rimane in vantaggio rispetto al collega di corsia, Roberto Insigne. La corsa e il dinamismo del palermitano sembrano imprescindibili, in questo momento, per la manovra rosanero.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Falletti, Johnsen; Vazquez, Coda.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

Qui Cremona

“Giocheremo come sempre, cercando di trovare la vittoria. Dopo la sfida col Palermo ci saranno tante altre partite, ma è una gara bellissima da giocare”. Ha presentato il match così Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, intervenuto in conferenza stampa. “Questo big match arriva in un momento bellissimo – ha precisato – sia per noi che per loro. Lo stadio e il pubblico saranno di altra categoria, mi auguro che le squadre giochino per far vedere che possono essere di altra categoria”.

A proposito del tema tattico della gara, l’allenatore ha risposto che non prevede grandi differenze rispetto al match del Barbera: “La gara col Palermo non cambia il nostro percorso, noi di sicuro non molleremo. Non credo che il Palermo si discosti molto rispetto alla partita d’andata: conosciamo quali sono le loro qualità. Le due squadre hanno idee e individualità - ha concluso - il match potrà essere deciso anche sugli episodi, siamo sullo stesso livello”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Sono 27 i precedenti totali tra le due squadre: 5 vittorie della Cremonese, 11 pareggi e 11 successi rosanero. A Cremona il Palermo ha vinto soltanto due volte: una nel 1938, la seconda nel novembre 2017 (Cremonese-Palermo 1-2: reti di Rispoli e Chochev, era il Palermo di Tedino e quel successo valse il primo posto in classifica). L’ultimo precedente a Cremona risale alla stagione 2018/19: in quella circostanza i padroni di casa vinsero 2-0. Quella sconfitta complicò i rapporti tra Foschi e Stellone. Si affrontano, di fatto, due pesi massimi: il secondo migliore attacco (quello del Palermo con 45 gol fatti) e la migliore difesa (quella della Cremonese, con soltanto 17 gol al passivo). Il Palermo, nelle ultime dieci giornate, ha il miglior attacco del campionato: 25 i gol realizzati dagli uomini di Corini.

La Cremonese è la regina dei clean sheet: ben 13 volte i grigiorossi hanno mantenuto inviolata la porta. La Cremonese non perde dal boxing day dello scorso 26 dicembre: al Barbera i rosanero vinsero 3-2 grazie alla punizione di Stulac al 97’. Da allora, la squadra di Stroppa ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi. Ben 4 successi consecutivi, tutti per 1-0, seguiti dal pareggio per 1-1 contro la Reggiana e lo 0-0 di Ascoli della scorsa settimana.Gli ex di turno sono Vazquez e Falletti da un lato e Marconi e Di Francesco dall'altro.

Palermo a caccia del quarto successo di fila: l'ultimo poker di vittorie consecutive in serie B risale alla stagione 2013/14, culminata con la promozione in serie A ottenuta a Novara con Beppe Iachini. Rosanero autentica cooperativa del gol: sono 15 i marcatori diversi andati a segno in questa stagione.