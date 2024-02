Cremonese-Palermo, Corini a caccia del secondo posto: "Una partita importante, ma non decisiva"

"Sarà una gara oggettivamente importante, contro un avversario di qualità: a prescindere da come andrà, comunque, ci saranno ancora 12 partite a disposizione e può succedere veramente di tutto". Eugenio Corini ha presentato così il big match di sabato pomeriggio contro la Cremonese: una trasferta che può significare molto nel percorso di questa stagione. Se i rosanero dovessero battere gli uomini di Stroppa si porterebbero, da soli, al secondo posto e sarebbero artefici del proprio destino.

Inizierebbe, di fatto, un nuovo campionato anche se, come ha sottolineato l'allenatore, c'è ancora moltissimo da giocare. "Loro attualmente sono sopra di noi di un punto - ha esordito Corini - ma noi abbiamo l'ambizione e le qualità per dare fastidio ai nostri avversari. Tutti ci auguriamo che possa accadere qualcosa di bello ma, a prescindere da come finirà sabato, ci sono in palio ancora parecchi punti".

Domattina a Torretta la rifinitura, poi la partenza per la Lombardia: tra i convocati ci sarà Graves, come annunciato da Corini. Per Lund, invece, una tenue speranza: "Graves lo considero recuperato e sarà tra i convocati - ha precisato l'allenatore - per Lund vediamo domani, c'è una possibilità. Se non dovesse farcela, però, speriamo di averlo con noi per il match di martedì sera contro la Ternana".

Una cosa, comunque, è certa: non ci sarà nessun turnover in vista del prossimo match di martedì sera, in linea con la filosofia coriniana dello step by step: "Le mie scelte di sabato non verranno influenzate dalla gara di martedì - ha chiarito il Genio - come spesso vi dico c'è solo l'obiettivo della partita immediatamente da giocare. Alla gara contro la Ternana ci penseremo dopo Cremona, non adesso".

Allo Zini l'allenatore prevede una gara tattica ma con un sottile equilibrio: "Sicuramente la Cremonese subisce poco - ha chiarito il Genio - mi aspetto una partita simile a quella giocata all'andata qui al Barbera. Noi giochiamo, loro giocano: dunque la partita potrebbe rompersi in qualsiasi momento. Magari l'equilibrio potrebbe rompersi da una palla inattiva - ha aggiunto - abbiamo lavorato su questo come sempre. Stroppa ha un sistema, il 3-5-2, che determina grande solidità e compattezza: sono completi, smuovere le loro linee non è semplice. Hanno una rosa qualitativa, esterni forti che spingono bene. Dentro la partita si vedrà come modificare l'inerzia - ha concluso il Genio - è chiaro però che se vuoi attaccare devi prevedere anche un contrattacco avversario".