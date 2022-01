Covid, nuovo rinvio per il campionato di Promozione: si riparte il 30 gennaio

La decisione, già nell'aria da qualche ora, adesso è ufficiale. La ripresa del campionato di Promozione, in programma domenica prossima 23 gennaio, è stata nuovamente rinviata di una settimana assieme a Prima Categoria, di Seconda Categoria e per la Serie C2 di Calcio a 5. A comunicarlo ufficialmente è la Lnd Sicilia.

Il provvedimento è stato deliberato dall'organismo federale in considerazione "della volontà , espressa per le vie brevi, a seguito di interpello effettuato dagli Uffici del Comitato Regionale -si legge nel comunicato -da parte delle Società dei Campionati di Promozione, di Prima Categoria, di Seconda Categoria, di Calcio a 5 Serie C2, di scivolare al 29/30 gennaio 2022 la ripresa degli stessi, tenendo conto della circostanza che i Gironi dei sopra richiamati Campionati hanno un numero di squadre che consente di potere concedere lo slittamento e di avere una ulteriore settimana per adeguarsi a quanto previsto dal DL del 30 dicembre 2021, n. 229, che prevede l’uso obbligatorio del Super Green Pass per svolgere attività sportiva".

I campionati provinciali ripartiranno invece tra due settimane "Tenuto conto che anche le Società dei Campionati Giovanili Provinciali hanno manifestato la volontà di procrastinare al 6 febbraio 2022 la ripresa dei Campionati, per adeguarsi a quanto previsto dal DL del 30 dicembre 2021, n. 229, che prevede l’uso obbligatorio del Super Green Pass per svolgere attività sportiva ed effettuare i relativi recuperi".

Il campionato di Eccellenza, che a differenza degli altri livelli di cui sopra è considerato di "interesse nazionale" riprenderà invece domenica prossima come già stabilito nelle scorse settimane.