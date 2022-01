Covid, slitta ancora la ripresa della serie C: il Palermo tornerà in campo il 23 gennaio a Catanzaro

Serie C Girone C

Dopo il primo rinvio di settimana scorsa, il Covid impone un ulteriore slittamento al campionato di serie C. La Lega Pro ha infatti comunicato ufficialmente una nuova variazione di calendario: "Considerati il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza Covid - si legge sull'account Twitter federale - la 22esima giornata è stata posticipata al 22-23-24 febbraio. Il campionato riprenderà il 22-23-24 gennaio".

Una decisione che si è resa necessaria a causa dei focolai che hanno colpito le squadre. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ieri ha affermato che i calciatori positivi al virus in tutta la terza serie sono ben 250. Tra questi rientrano i 17 giocatori del Palermo accertati in questi giorni. I rosanero, che comunque difficilmente avrebbero potuto essere in campo per la sfida contro il Taranto in programma il 16, torneranno a giocare, salvo ulteriori provvedimenti, il 23 gennaio in trasferta al Nicola Ceravolo contro il Catanzaro.