Coulibaly, muscoli e grinta per il Palermo: "Il mio idolo Yaya Touré, non ci ho pensato un attimo a firmare"

L'ufficialità dell'affare è arrivata l'ultimo giorno di mercato ma il dialogo tra l'entourage di Mamadou Coulibaly e il ds rosanero Leandro Rinaudo andava avanti da tempo. Lo ha confermato lo stesso calciatore senegalese, presentato oggi in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera. L'ex centrocampista della Salernitana si è soffermato proprio sulla trattativa che lo ha portato nuovamente in Sicilia, dopo l'esperienza vissuta a Trapani nel gennaio 2020. "Il mio procuratore parlava con la società - ha esordito il centrocampista classe 1999 - alla fine mi ha chiamato per dirmi di andare a Palermo e io sono stato subito felice. Qui i tifosi sono molto calorosi, arrivo in una bella piazza. La squadra ha fatto una bella prestazione nell'ultimo match, mi è piaciuto quello che hanno fatto in campo, hanno fatto il massimo per portare a casa i tre punti".

La storia di Coulibaly è fatta di riscatto e integrazione: partito dal Senegal con un solo zaino in spalla, trovò ospitalità da una zia di Grenoble prima di approdare in Italia. In campo cerca di dare sempre qualcosa in più, perché il calcio era ed è il suo sogno quotidiano. "Nella vita bisogna lottare sempre - ha detto Coulibaly - anche in campo. Cerco di dare il mio contributo alla squadra, di dare il massimo, dobbiamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Dovrò migliorare tanto, non smetto mai di lavorare per ottenere i miei obiettivi personali".

Una mezzala piuttosto duttile, che in campo può ricoprire diversi ruoli: "Sono una mezzala - precisa l'ex Salernitana - ma sono disponibile a fare quello che chiede Corini. La concorrenza a centrocampo? Per me è una fattore in più, in squadra sono tanti quelli forti, la concorrenza ti aiuta a migliorare tanto. Noi dobbiamo cercare di giocare partita dopo partita per raggiungere ciò che vogliamo: se pensiamo di aver già vinto il campionato non riusciremo a ottenere la promozione. Il mio idolo? Quando giocava era Yaya Touré - ha concluso il centrocampista - ora mi ispiro a Valverde”.