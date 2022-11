Palermo a caccia del tris nella tana del Cosenza: Corini pronto a confermare gli undici anti Parma

Non ha molti dubbi Eugenio Corini sulla formazione da schierare domani pomeriggio a Cosenza. Nell'elenco dei convocati diramato questa mattina dalla società di viale del Fante non figurano Stulac, Lancini e Buttaro. Stulac ha rimediato una botta alla caviglia ed è ancora dolorante, per Buttaro una gastroenterite virale mentre Lancini è stato messo ko dalla febbre.

Alla luce dei convocati, dunque, non emergono moltissimi dubbi su chi scenderà in campo domani pomeriggio al comunale San Vito "Gigi Marulla" di Cosenza. Solito 4-3-3 per il tecnico rosanero, con Pigliacelli a difendere i pali. A destra confermatissimo Mateju, fresco di convocazione con la nazionale ceca; al centro agirà la coppia formata da Nedelcearu (anche lui convocato dalla Romania per le amichevoli contro Slovenia e Moldavia in programma il 17 e il 20 novembre) e Marconi; a sinistra spazio ancora a Devetak. Sala è rientrato a disposizione ma non partirà certamente titolare, come chiarito dallo stesso Corini: "Sala è rientrato e l’ho visto anche bene - ha commentato Corini - ma non è pronto per giocare dall’inizio, un pezzo di partita però può farlo. Si tratta di un recupero molto importante”.

A centrocampo non ci sono dubbi sul trio Segre, Gomes, Broh: è proprio in mezzo al campo che il Palermo ha cambiato pelle. Il cambio di marcia dei rosanero è attribuibile, in larga parte, alle importanti prestazioni arrivate dal reparto di centrocampo. Gomes riesce perfettamente a coniugare la fase di impostazione con quella di interdizione; Segre dà quel dinamismo fondamentale e garantisce inserimenti importanti con "strappi" che spesso causano problemi alle difese avversarie; Broh, infine, offre corsa e muscoli che appaiono necessari per interrompere le trame offensive degli avversari. In avanti conferme anche per il trio Valente, Di Mariano, Brunori.

Il Cosenza è un avversario tosto, che ha cambiato da una settimana allenatore e che viene da cinque sconfitte consecutive. Proprio per questi fattori, Corini non si fida e chiede ai suoi di mantenere alta la concentrazione: "Affrontiamo una squadra che viene da un periodo difficile, anche se aveva iniziato molto bene il campionato. Anche l’ultima partita col Pisa hanno giocato con qualità, attaccando con molti uomini, esprimendo un calcio propositivo - ha commentato Corini - siamo consapevoli dell’importanza della partita. Il Cosenza è un avversario ostico, che probabilmente sta vivendo adesso quello che noi abbiamo vissuto poco tempo fa. È un campionato molto equilibrato, fatto di “sali e scendi” continui. Veniamo da due vittorie consecutive e dobbiamo consolidare il nostro cammino facendo un passo in più, alzando il livello di un gradino. Abbiamo preparato bene la partita, loro sono in ritiro per cercare di ritrovarsi. Dai miei mi attendo la voglia di consolidare un certo tipo di atteggiamento che ci ha portato, nelle ultime settimane, a fare dei risultati importanti".

Il Palermo, adesso, sembra avere una sua "anima": nelle ultime settimane, infatti, la squadra di Corini ha mostrato grande compattezza ed equilibrio. "Vogliamo creare un’identità che sia sempre più forte, settimana dopo settimana - ha dichiarato l'allenatore - dobbiamo essere equilibrati sia quando le cose vanno male sia quando vanno bene. Mi aspetto continui miglioramenti, le partite si possono vincere o perdere ma l’atteggiamento non si può sbagliare. Non dobbiamo mai essere superficiali: questa sarebbe la vera sconfitta".

Il Palermo va alla ricerca del secondo risultato utile consecutivo in trasferta: in questa stagione, dopo il pari ottenuto a Bari, arrivò una sconfitta a Reggio. Per i rosanero caccia anche alla terza vittoria di fila: evento mai verificatosi in questa stagione.

Una piccola curiosità: domani i rosanero ritroveranno il grande ex Andrea Rispoli. Il calciatore campano venne allenato da Corini nella sua breve parentesi in serie A, stagione 2016-2017, e il suo nome figura nel tabellino dei marcatori nell'unica vittoria ottenuta dal Genio sulla panchina rosanero in quella esperienza: Genoa-Palermo 3-4 al Luigi Ferraris. Rispoli, comunque, non è l'unico ex di turno di giornata: anche Broh ha vestito la maglia dei calabresi in passato così come Marson e La Vardera hanno indossato il rosanero. Il Palermo ha vinto una sola volta, nella sua storia, a Cosenza: era il 2002/03, stagione di serie B, e i rosanero vinsero 2-1 in Calabria. Si trattava del primo Palermo dell'era Zamparini.

Qui? Cosenza

"Io voglio che il Cosenza faccia una partita pulita. Se il Palermo è più bravo, lo deve dimostrare. Non dobbiamo consegnare in mano la partita all’avversario, giochiamocela, stiamo dentro al match per 90 minuti. Sono convinto che l’episodio possa girare a nostro favore". Questa l'analisi dell'allenatore del Cosenza, William Viali, sul match che i suoi disputeranno in casa contro i rosanero.

"Non dobbiamo esaltare le qualità dell’avversario. Il Palermo è in un gran momento - ha proseguito Viali - una squadra che ora ci crede e conosco bene la metodologia di Corini: sarà una formazione pronta. Stanno credendo in quello che fanno. Dovremmo essere intelligenti a fare la nostra partita: li abbiamo studiato bene”, ha concluso. Il nuovo allenatore ha convocato 26 giocatori: torna in lista Aldo Florenzi, assente per infortunio nelle scorse partite.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-1-2): Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Martino; Voca, Calò, Brescianini; Merola; Larrivey, Butic.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.