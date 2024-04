Cosenza-Palermo, le probabili formazioni: Segre a destra, Pigliacelli favorito su Desplanches

Dopo la rifinitura mattutina e il pranzo, i rosanero sono partiti in aereo verso la Calabria: domani pomeriggio scenderanno in campo al Marulla di Cosenza alle 16:15. Mignani va alla ricerca della prima vittoria sulla panchina siciliana, dopo il pari al debutto contro la Sampdoria. Sono stati cinque giorni di allenamenti intensi e attente riflessioni a Torretta, la prima "vera" settimana di Mignani alla guida tecnica. La certezza che filtra dal Cfa è il modulo: il Palermo si schiererà con un 3-5-2. La difesa a 3, andata in scena nel match contro i doriani, verrà riproposta anche in Calabria.

Sul capitolo portieri, secondo quanto emerso dalla rifinitura odierna, la sensazione è che Pigliacelli rimanga in vantaggio su Desplanches: il debutto dell'azzurro in rosanero potrebbe essere rimandato. "Il ruolo del portiere è diverso", ha detto ieri in conferenza il tecnico: Pigliacelli rimane in pole position per la maglia da titolare. In difesa sul centro destra agirà Diakitè: oggi il francese ha regolarmente preso parte alla rifinitura e sarà della gara. Nedelcearu prenderà il posto dello squalificato Lucioni, con Ceccaroni a completare il terzetto. A centrocampo sulla sinistra spazio a Lund, a destra salgono le quotazioni di Jacopo Segre. Il centrocampista nella seduta di ieri è stato provato sulla corsia di destra come già accaduto curiosamente nella scorsa stagione, proprio contro il Cosenza: nel match di Pasquetta al Renzo Barbera Eugenio Corini dirottò Segre sulla corsia di destra, nel 3-5-2 schierato contro i silani. Al centro spazio alla coppia Stulac-Gomes: il francese rientra dalla squalifica, lo sloveno dovrebbe trovare conferme in cabina di regia. Del resto, ieri in sala stampa Mignani ha speso parole di elogio per Stulac, sottolineando come il giocatore avesse bisogno di stimoli nuovi. Il piede di Stulac, inoltre, sembra indispensabile per quella ricerca costante di verticalità e profondità richiesta da Mignani ai suoi. La visione di gioco dello sloveno, dunque, sarà preziosa anche al Marulla per la coppia di attacco Brunori-Mancuso. Il numero 7 rosanero, reduce dalla rete alla Samp (la prima da titolare), ha ritrovato nuova verve con il cambio di allenatore e guiderà con il capitano il reparto offensivo anche a Cosenza. Di Francesco verrà confermato nel ruolo di mezzala sinistra con licenza di supporto al tandem offensivo, vestendo i panni di trequartista atipico. Indisponibili Vasic e Ranocchia: i due giocatori ai box per infortunio.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Micai; Venturi, Camporese, Meroni; Canotto, Praszelik, Calò, Antonucci, D’Orazio; Tutino, Forte.

PALERMO: (3-5-2): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni; Segre, Gomes, Stulac, Di Francesco, Lund; Mancuso, Brunori.

Statistiche, precedenti e curiosità

Cosenza - Palermo di sabato sarà la sfida numero quattordici allo stadio San Vito - Marulla. Nei precedenti i padroni di casa hanno battuto il Palermo in 9 occasioni, mentre i rosanero si sono imposti una sola volta e tre sono i pareggi.

L’ultimo incontro tra le due squadre ha visto il Palermo cedere ai padroni di casa per 3-2: alla doppietta di capitan Brunori hanno risposto per i calabresi Florenzi, Rigione e Larrivey. L’ultimo successo dei rosanero in terra calabra risale a più di venti anni fa: 5 novembre 2002, blitz vincente degli uomini allenati da Glerean con reti di Morrone e Maniero su calcio di rigore. Fu quella la prima stagione dell’era Zamparini e che vide sfumare la promozione in serie A nello "spareggio" all’ultima giornata a Lecce.

Sono 47 i gol subiti dai rosanero, terza peggior difesa del campionato: peggio hanno fatto soltanto Lecco e Feralpisalò. Dei 47 gol presi, 38 arrivano da dentro l’area e 9 su tiri da fuori. Il Palermo, insieme al Catanzaro, è la squadra tra le prime sette ad aver perso più partite: 10 sconfitte, un numero non basso e certamente non proprio compatibile con le ambizioni di promozione. Mancuso ha segnato contro la Samp il primo gol in qualità di titolare: gli altri 3 erano arrivati tutti da subentrato. Brunori ha segnato contro i doriani il sesto rigore consecutivo: dopo gli errori della scorsa stagione, il capitano rosanero è tornato a realizzare con continuità dagli undici metri. Il numero 9, inoltre, ha sfornato ben 5 assist: è il migliore della squadra insieme a Di Mariano.

Il Cosenza non vince da 8 partite: l’ultima vittoria a Lecco, a febbraio. Nelle successive 7 gare, uno score di 3 pareggi e 4 sconfitte (3 delle quali tra le mura amiche). In casa i calabresi non vincono dal 20 gennaio (Cosenza-Venezia 4-2). Da allora, 2 pareggi e 3 sconfitte. Riflettori puntati anche su Tutino: in rosanero lo scorso anno soltanto 3 gol. A Cosenza, invece, 13 i gol realizzati sinora: il napoletano ha eguagliato, così, il suo record personale relativo alla stagione 20/21 con la maglia della Salernitana.