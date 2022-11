Palermo sconfitto a Cosenza, l'amarezza di Corini: "Più giusto il pari"

Una sconfitta molto amara, figlia di errori difensivi che non si registravano da tempo. Un passo indietro per il Palermo, nel percorso di crescita globale dei rosanero. La squadra di Corini andava alla ricerca della terza vittoria consecutiva, che sarebbe stata importante non solo per la classifica ma anche per affrontare la sosta in maniera diversa. Il Palermo tornerà in campo domenica 27 novembre, in casa contro il Venezia alle ore 18.

"È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre, eravamo andati in vantaggio con un bel gol di Brunori - ha esordito Corini nel post gara - peccato aver preso gol poco prima della fine del primo tempo. La rete li ha rimessi in corsa, sarebbe stato importante andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa poi abbiamo subito due gol su cui avremmo dovuto lavorare meglio. In particolare il loro gol del 3-2 ci rammarica molto, così come l’occasione finale del rigore: probabilmente il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Certamente noi dobbiamo lavorare meglio, oggi tutte e due le squadre hanno fatto una buona partita: dispiace non aver portato a casa punti. La prestazione di oggi, però, consolida le ultime fatte”.

Corini, poi, è tornato a parlare degli obiettivi prefissati per questa stagione: “Noi dobbiamo ricordarci che quest’anno serve consolidare la categoria – ha chiarito Corini – oggi però la prestazione meritava un risultato diverso. Questa maglia ha un grande peso specifico, abbiamo una visione chiara sul futuro ma siamo una neopromossa: questo campionato sarà un sali e scendi per moltissime squadre. Bisogna mantenere l’equilibrio nei momenti difficili e anche in questo tipo di partite, che si giocano sugli episodi. Il Palermo è stato acquistato da una proprietà oggettivamente molto seria, in futuro c’è la voglia di realizzare qualcosa di importante ma in questa stagione non bisogna perdere di vista l’obiettivo”, ha concluso l'allenatore del Palermo.