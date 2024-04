Palermo, Mignani vede il bicchiere mezzo pieno: "Ho visto una crescita rispetto alla partita con la Samp"

"Per me oggi abbiamo fatto un passo in avanti rispetto al match contro la Sampdoria: abbiamo gestito bene il possesso palla e creato i presupposti per far male all'avversario". Michele Mignani, tecnico del Palermo, analizza la prestazione offerta dai suoi al Marulla di Cosenza: a giudizio dell'allenatore c'è stata una crescita rispetto alla scorsa settimana.

"Rispetto alla settimana scorsa per me c'è un miglioramento - ha esordito - mi è piaciuto come i ragazzi hanno mosso il pallone. Abbiamo subito due ripartenze sostanzialmente, per me abbiamo concesso pochissimo agli avversari. I ragazzi stanno acquisendo una certa consapevolezza, abbiamo trovato buone soluzioni in avanti e il gol viene fuori da un'azione ben sviluppata. L'assenza di Segre? Lui ha grande inserimento, oggi secondo me avevamo bisogno di muovere la palla in maniera più fluida ma tengo tutti in grande considerazione. I ritmi non sono stati altissimi, abbiamo probabilmente sofferto il primo caldo. Dovevamo forse forzare meno alcune giocate, nella parte finale c'è stata meno intensità e qualità".

Il tecnico, infine, ha commentato l'episodio del rigore: "Peccato, stavamo continuando a giocare e in un paio di situazioni siamo andati vicini al raddoppio. Non so se ci fosse il loro rigore - ha concluso - il mio compito è guardare la nostra prestazione. Adesso pensiamo al Parma visto che giochiamo in anticipo, domani ci alleneremo: sarà una partita dura perchè loro sono i primi in classifica".

"Abbiamo giocato bene, sono orgoglioso della prestazione di squadra". Liam Henderson è soddisfatto a fine partita: lo scozzese ha disputato, tutto sommato, un buon match. "Io devo fare il massimo sempre - ha precisato - l'allenatore ci chiede questo e Buttaro è un esempio: oggi ha segnato dopo tanto tempo e sono felicissimo per lui. Si vede un po' la mano del mister, dispiace non aver portato a casa i tre punti. Playoff? Dobbiamo arrivarci al 100% e con il sostegno dei nostri tifosi, possono essere molto preziosi. La concorrenza a centrocampo? Siamo tanti, è vero ma siamo tutti uniti e contenti quando chi gioca meno dà il proprio contributo".