Palermo, Buttaro contento a metà: "Felice per il gol ma avrei preferito la vittoria"

“A Cosenza ci servivano i tre punti, abbiamo disputato una buona partita ma siamo amareggiati per il risultato finale. Dopo il loro pari su rigore abbiamo provato a tornare avanti ma non ci siamo riusciti”. Alessio Buttaro analizza così il pari di Cosenza, in un’intervista al sito ufficiale.

Il calciatore è andato in gol per la prima volta in stagione: “Sono molto contento per il gol - ha aggiunto - lo dedico sia alla mia famiglia che ai miei compagni. Dopo un periodo lontano dal campo mi sono riscattato. La rete mi dà la forza per andare avanti, mi ripaga dei tanti sacrifici fatti. Tuttavia lo avrei barattato con una vittoria, volentieri. La nostra forza è il gruppo, siamo una squadra molto unita e il campo lo dimostra. Chiunque scenda in campo, dal primo minuto o meno, può essere decisivo. Giocare come quinto di destra mi piace, servono gamba e corsa e ritengo di poter esprimere in quella posizione di campo le mie qualità. Ci dispiace per i tifosi che ci hanno seguito a Cosenza, volevamo regalare i tre punti: adesso li aspettiamo numerosi al Barbera”.

Venerdì sera arriva la capolista, contro il Parma una gara molto insidiosa: “Dovremo farci trovare pronti contro i primi in classifica - ha precisato - all’andata abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà e ci proveremo anche venerdì sera. Siamo concentrati per il rush finale - ha concluso - adesso non possiamo più sbagliare. Mancano 5 partite e dobbiamo ottenere il massimo numero di punti: il 10 maggio, dopo la sfida col Sudtirol, tireremo le somme “.